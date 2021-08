TV namigi: Izganjalci duhov, Gospodična Sloane in Bojna ladja

Sobota, 21. avgusta



Izganjalci duhov: POP TV ob 20.00

Gospodična Sloane: TV SLO 1 ob 20.05

Gospodična Sloane Foto Tv Slo

Bojna ladja: Planet TV ob 19.55

Bojna ladja Foto Planet Tv

Po treh desetletjih se vračajo kultni Izganjalci duhov, le da tokrat duhove izganjajo – ženske. Erin in Abby sta včasih skupaj raziskovali nadnaravne pojave in napisali knjigo o resničnem obstoju duhov. Nato pa New York tudi dejansko zajamejo duhovi. Erin in Abby, katerih poti sta se vmes razšle, morata združiti moči, na pomoč pa jima priskočita še čudaška izumiteljica Jillian in zgovorna Patty.Humor je pogosto nepričakovan in potresen z bonbončki za ljubitelje prvega filma, akcijske scene pa navdušijo, predvsem končni spopad.Pri lobiranju gre za predvidevanje. Za pričakovanje nasprotnikovih potez in pripravo protiukrepov. Zmagovalec snuje poteze korak pred nasprotniki in izigra svojega aduta šele po tem, ko so oni izigrali svoje. V nevarnem svetu močnih političnih posrednikov je Elizabeth Sloane najbolj iskana lobistka. Znana je po svoji zvitosti in uspehu, za katerega je naredila vse, kar je bilo potrebno. Toda ko se sooči z najmočnejšo konkurenco doslej, spozna, da je cena za zmago lahko tudi previsoka.Film, ki ga povzdigne odlična igra Jessice Chastain.Poročnik Alex Hopper ni ravno v milosti pri strogem poveljniku, admiralu Shanu. Stvar še poslabša to, da je Hopper zaljubljen v Shanovo lepo hčer Sam. Med pomorsko vajo v oceanu pristane ogromna vesoljska ladja. Ko pošljejo k njim »spoznavno ekipo«, Alex in specialistka za orožje Cora Raikes izzoveta napad.