TV namigi: Izterjevalec, Rafael in Normalni ljudje

Ponedeljek, 14. decembra





Izterjevalec: Kanal A ob 20.00

Rafael, princ slikarjev: TV SLO 2 ob 22.05

Rafael, princ slikarjev Foto Tv Slo



Normalni ljudje: HBO ob 21.00

Normalni ljudje Foto HBO

French, nekdanji vojak v britanski vojski in mojster borilnih veščin, se preseli v Los Angeles in tam odpre svojo šolo za borilne veščine. Ker mu posel ne uspeva, se French odloči unovčiti svoje spretnosti in tako sprejme delo izterjevalca dolgov za mafijca Tommyja. Na nalogah se mu pridruži izkušeni Sue in skupaj naredita vse, da najdeta posameznike, ki Tommyju dolgujejo denar. Pri delu sta uspešna, dokler se nekega dne ne znajdeta v velikih težavah.Leta 2020 mineva 500 let od smrti italijanskega renesančnega slikarja Rafaela Santija (umrl je 6. aprila 1520, star 37 let). Dokumentarno-igrani film poudari najpomembnejše trenutke v življenju umetnika. Rafaelova vedrina in odprtost ter izredna ustvarjalnost so se, kljub kratkemu življenju, izrazile v obsežnem opusu. Večina njegovih del se nahaja v Vatikanu, saj je ustvarjal predvsem za papeže. Njegovi učitelji so bili Perugino (Pietro Vannucci) in sodobnika Leonardo da Vinci ter Michelangelo Buonarroti.Nekatera najbolj znana dela so: Rafaelov avtoportret, Sikstinska Madona, Atenska šola, portret Papeža Julija II. in Jezusova preobrazba.Zgodba, posneta po istoimenskem romanu »Normalni ljudje« irske avtorice Sally Rooney, spremlja nežen in zapleten odnos Marianne in Connella.V šoli je on priljubljen in ga imajo vsi radi, ona pa je osamljena, ponosna in nedostopna. Ko nekoč Connell pride po svojo mater, ki dela kot čistilka v Marianninem domu, se začne med najstnikoma spletati nerazdružljiva in čudaška zveza, ki jo bosta v prihodnosti skrivala.