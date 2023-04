TV namigi: Jeruzalem – gradbeni podvigi, Polaščevalka in Evangelij po Mateju

Petek, 7. aprila

Jeruzalem – gradbeni podvigi v svetem mestu (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Jérusalem, la construction de la cité de Dieu. Fr., 2022. Režija: Guilain Depardieu. Dok. odd. 60 min.

Že v starem veku so si arhitekti s sredozemskega območja prizadevali, da bi iz Jeruzalema ustvarili biser Bližnjega vzhoda. Skozi stoletja so pod različnimi vladarji tam zrasla pomembna verska obeležja za tri največja monoteistična verstva.

Tako lahko danes Judje molijo pred Zidom žalovanja, zadnjim ostankom Starega templja. Kristjani lahko obiskujejo Baziliko Svetega groba, kjer je umrl Jezus. Za muslimane pa Kupola na skali hrani najpomembnejši odlomek iz Korana.

Oddaja prikaže, kako so te najsvetejše stavbe v Jeruzalemu gradili, da so lahko uspešno kljubovale času, potresom in vojnam ter se ohranile vse do danes.

Polaščevalka (Premiera): Kino ob 22.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Possessor. Kan., 2020. Režija: Brandon Cronenberg. Igrajo: Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason Leigh, Rossif Sutherland, Gabrielle Graham. Groz. 120 min.

Polaščevalka. Foto Kinodvor

Tasya je Polaščevalka, ki dela kot poklicna morilka za skrivnostno podjetje. S pomočjo možganskega vsadka se polasti telesa nevednega gostitelja, ki zanjo opravi umazano nalogo.

Film za vse navdušence nad znanstveno fantastiko. Avtor filma je Brandon Cronenberg, sin slavnega mojstra groze Davida Cronenberga, glavno vlogo pa ima letošnja nominiranka za oskarja, Andrea Riseborough.

Evangelij po Mateju (Premiera): TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Il vangelo secondo Matteo. Ita., 1964. Režija: Pier Paolo Pasolini. Igrajo: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, Marcello Morante, Mario Socrate. Drama. 140 min.

Evangelij po Mateju. Foto TVS

Eden najboljših verskih filmov vseh časov zvesto sledi pripovedi o življenju Jezusa Kristusa, kakor ga je začrtal Matejev evangelij v Novi zavezi.

Film zvesto sledi pripovedi o življenju Jezusa Kristusa, kakor ga je začrtal Matejev evangelij v Novi zavezi. Jezusovo življenjsko pot spremlja od rojstva do križanja, smrti in vstajenja, posebej pa poudari spor med Jezusovo in judovsko skupnostjo. Jezus se rodi v času rimske okupacije Galileje. V odraslosti začne javno delovati, okrog sebe zbere skupino učencev, ozdravlja bolnike in dela čudeže ter gradi cerkev, ki ima posluh za težave navadnih ljudi. Toda z razglašanjem, da je božji sin, Mesija, katerega prihod so napovedali starozavezni preroki, si nakoplje sovraštvo premožne judovske duhovščine. Ta da Jezusa aretirati in ga preda rimskim oblastem, ki ga obsodijo na križanje. Jezus na križu izdihne, a po treh dneh vstane od mrtvih in s čudežem dokaže, da je božji sin.

Vatikan je Pasolinijevo delo uvrstil na seznam 45 najboljših filmov vseh časov. Verjetno gre res za najboljši filmski prikaz svetopisemske zgodbe o Jezusu kljub temu, da je bil Pier Paolo Pasolini marksist.