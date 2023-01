TV namigi: Joker, Išče se ... Banksy in Ruben Brandt – zbiratelj

Sobota, 21. januarja

Joker: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Mario Galunič. Kviz. 60 min.

Kviz Joker predstavlja enega tekmovalca v bitki z 12 vprašanji in zagotavlja napeto igro vzponov in padcev. Voditelj kviza je Mario Galunič. V prvi oddaji nove sezone priljubljenega kviza Joker bo 20.000 evrov poskušal osvojiti Jan Grobelnik iz Galicije. Po poklicu je zobozdravnik, ki je pred kratkim dobil službo na avstrijskem Koroškem, v Pliberku, kjer trenutno tudi živi. Njegova strast je zborovsko petje, kot zborovodja je uspešno vodil že več pevskih zborov. Kot sotekmovalec se mu bo v studiu pridružil sorodnik Bojan Završnik.

Išče se ... Banksy: TV SLO 2 ob 22.15

Banksy Most Wanted. Fr., 2020. Režija: Seamus Haley, Laurent Richard in Aurélia Rouvier. Dok. film. 85 min.

Išče se ... Banksy. Foto TVS

Banksyju, enemu od najvplivnejših sodobnih umetnikov, na Instagramu sledi dvakrat več ljudi kot profilu znamenitega Louvra. Banksy je grafitar, politični aktivist in filmski režiser, čigar prava identiteta je še danes neznana. Z učinkovitimi intervencijami na ulicah britanskih, drugih evropskih in ameriških mest pušča jasna družbenokritična sporočila. Izjemno odmevne so mirovniške, protivojne umetniške sledi, ki jih je ustvaril na ozemlju Gaze. Zbiratelji izsekujejo dele zidov, ki jih je zaznamoval Banksy, jih prenašajo v galerije in zasebne zbirke ter bogato prodajajo na dražbah. Raznovrstni preiskovalci pa si neprestano prizadevajo razkriti njegovo identiteto.

Ruben Brandt – zbiratelj (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ruben Brandt, a gyűjtő. Madž., 2018. Režija: Milorad Krstić. Glasovi: Iván Kamarás, Gabriella Hámori, Zalán Makranczi, Csaba Márton. Anim. film. 100 min.

Ruben Brandt – zbiratelj. Foto TVS

Ekspresiven avtorski film z izjemno vizualno podobo, ki združuje elemente trilerja, filma noir in akcijske pustolovščine.

Slavni psihoterapevt Ruben Brandt se hoče znebiti hudih nočnih mor in verjame, da se bo to zgodilo, ko iz svetovno znanih muzejev in zasebnih zbirk ukrade 13 slik. Ko udari njegova tatinska tolpa, v kateri so tudi štirje njegovi pacienti, niso varni niti največji: Louvre, Tate, Uffizi, Hermitage, MoMA. »Zbiratelj« hitro postane najbolj iskan lopov. Skupina zavarovalnic za rešitev primera najame vodilnega strokovnjaka za kraje umetnin Mika Kowalskega.