TV namigi: Jure Godler, Agent Ryan in Sidney Poitier

Petek, 6. septembra

Ta teden z Juretom Godlerjem (Premiera)

Planet TV ob 21.05

Slo., 2024. Igrajo: Jure Godler. Zab. odd. 60 min.

Jure Godler vstopa v že 20. sezono oddaje Ta teden. Oddaja nudi satiričen pregled novic z domačega in tujega političnega prizorišča ter iskren komentar aktualnega dogajanja, s tem pa poskrbi tako za smeh kot tudi za kakšen razmislek in pomislek.

V prejšnji sezoni je postala oddaja še enkrat daljša in se je s pol ure podaljšala na eno uro. V rubriki Vis-a-vis bo Jure Godler v prostorih temne in vlažne kleti zasliševal znane Slovence in Slovenke. V prijaznih intervjujih, kamor se pridejo pokazat v najboljši luči, jih bo vprašal tisto, česar jih ni še nihče ...

Agent Ryan

Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Jack Ryan: Shadow Recruit. ZDA, 2014. Režija: Kenneth Branagh. Igrajo: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Lenn Kudrjawizki. Akc. film. 120 min.

Agent Ryan Foto Pro Plus

V novem začetku sage o kultnem agentu Cie izpod peresa Toma Clancyja spoznamo mladega Jacka, ki se po terorističnih napadih 11. septembra odloči pridružiti vojski.

V Afganistanu je težko ranjen, med rehabilitacijo pa spozna oficirja Williama, ki Ryanu ponudi delo finančnega analitika. Ryan odkrije namero ruskega oligarha, da bi s terorističnim napadom zrušil ameriško gospodarstvo, zato mora presedlati med operativce ...

Zvezde velikega platna: Sidney Poitier

TV SLO 1 ob 23.00

Discovering Film/Stars Of The Silver Screen: Sidney Poitier. VB., 2011. Režija: Lyndy Saville. Bio. dok. film. 50 min.

Zvezde velikega platna: Sidney Poitier Foto Tv Slo

Sidney Poitier, ki je umrl 6. januarja 2022, ima v zgodovini ameriškega filma in kulture častno mesto. Bil je prvi temnopolti igralec, ki je prejel oskarja za najboljšo glavno vlogo. Njegova kariera je bila polna pomembnih vlog, ki so imele v času boja za pravice temnopoltih subverziven naboj.

Sistematično je zavračal vloge, ki so utrjevale žaljive rasistične stereotipe, in v številnih kultnih klasikah iz 60. in 70. let ustvaril edinstveni tip temnopoltega junaka, ki je bil inteligenten in dostojanstven, prodoren in uporniški.