TV namigi: Kdo je bil najšportnik leta 2023 in kako se znajti med zvermi?

Torek, 19. decembra

Športnik leta 2023 (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2023. Voditelja: Flora Ema Lotrič in Anže Bašelj. Prenos prireditve. 90 min.

Kdo bo športnik leta 2023, kdo bo nasledil metalca diska Kristjana Čeha, smučarsko skakalko Uršo Bogataj in ekipo leta, lani je bila to mešana skakalna ekipa.

Slovenski športniki in športnice so tudi letos blesteli na največjih mednarodnih tekmovanjih, a kot so vajeni, je na vrhu prostor le za enega. Odločitev slovenskih športnih novinarjev prav gotovo ni bila lahka.

Prireditev v Cankarjevem domu bosta vodila Flora Ema Lotrič in Anže Bašelj.

Stane Kregar, poetični iskalec likovne harmonije (Premiera): TV SLO 1 ob 20.30

Slo., 2023. Režija: Petra Hauc. Dok. film.

Stane Kregar (1905-1973) je bil slikarski mojster in angažiran kulturnik, s svojim delom se je trajno zapisal v zgodovino slovenske likovne umetnosti 20. stoletja.

Bil je domači pionir nadrealizma, abstrakcije in angažirane nove figuralike, s sakralnimi deli v raznolikih tehnikah monumentalnega slikarstva pa je opremil okrog sto cerkva širom po Sloveniji. Letošnja petdeseta obletnica smrti je bila pobuda za nastanek dokumentarnega filma, ki na eni strani poudarja slikarjev iskateljski duh, zaradi katerega je večkrat spremenil svoj likovni izraz, na drugi strani pa harmoničnost celotnega opusa, ki vseskozi ohranja specifično poetičnost.

Dokumentarni film predstavlja Kregarjeve osnovne življenjske postaje in ključne likovne dosežke, filmsko zgodbo pa pripoveduje strokovnjak za slikarjevo umetnost in scenarist Andrej Doblehar – obiskuje kraje, ki so osebno povezani s slikarjem, muzejske zbirke, kjer hranijo njegova dela, cerkve, ki jih je celostno opremil, ter se srečuje z ljudmi, ki so Kregarja osebno poznali ali se z njim strokovno ukvarjajo.

Med zvermi: TV SLO 2 ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La terre des hommes. Fr., 2020. Režija: Naël Marandin. Igrajo: Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, Olivier Gourmet, Bruno Raffaelli. Drama. 105 min.

Med zvermi. Foto TVS

Constance in njen zaročenec Bruno upata, da bosta prevzela in modernizirala kmetijo Constanceinega očeta, ki je na robu bankrota. S svežimi načrti naj bi postala konkurenčna velikim kmetovalcem, ki na skupščinah odločajo, si delijo oblast in zemljo.

Mlada in malce naivna Constance poišče pomoč pri karizmatičnem Sylvanu, ki ima zveze med kmeti in med lokalnimi politiki. A Sylvan Constanceino prošnjo izkoristi za spolno nadlegovanje. Constance je presenečena, odzove se zmedeno in neodločno, kar si Sylvan narobe razloži kot privolitev …

Dober portret ženske v moškem svetu, in sicer svetu, ki kar buhti od toksične moškosti, so rekli kritiki.