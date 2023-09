TV namigi: Ko ljubezen odide, Ples za rešetkami in nogomet

Sreda, 20. septembra

Ko ljubezen odide (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

After Love. VB, 2020. Režija: Aleem Khan. Igrajo: Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Talid Ariss, Nasser Memarzia. Drama. 105 min.

Dover, obala južne Anglije. Mary (Joanna Scanlan) je Angležinja, ki se je spreobrnila k muslimanski veri, potem ko je kot najstnica spoznala Ahmeda Hussaina. Ahmed je bil kapitan trajekta čez rokavski preliv.

Zdaj je Mary stara dvainšestdeset let in je vdova, saj je Ahmed nepričakovano umrl. A po njegovi smrti se Mary znajde v osebnostni krizi. Ugotovi namreč, da je imel njen mož še eno, skrivno družino. Še več: skrivna družina živi samo »lučaj« stran, na drugi strani kanala v francoskem Calaisu.

Mary skoraj vidi to francosko mesto, ko se sama sprehaja po pečinah dovrske obale. Tedaj se ji porodi zamisel, da bi družino poiskala. Pred ogledalom vadi, kaj ji bo povedala. A ko pride trenutek in Mary pozvoni in se pred vrati pojavi Genevive, sofisticirana, samozavestna ženska, Mary preprosto otrpne ...

Odličen prvenec, ki ne ponuja preprostih odgovorov na vprašanje, zakaj ljudje prizadenejo tiste, ki jih ljubijo.

Ples za rešetkami (Premiera): TV SLO 2 ob 19.45

Danser sa peine, la danse derrière les barreaux. Fr., 2019. Režija: Valérie Müller. Dok. odd. 65 min.

Ples za rešetkami. Foto TVS

Njihova imena so Sylvie, Lili, Sophia, Annie in Malika. Nikoli niso plesale in prestajajo dolge kazni v zaporu v Marseillu. Štiri mesece jih bo osvobajajočih plesnih gibov učil svetovno priznani koreograf Angelin Preljocaj.

Film pripoveduje zgodbo o globoko pretresljivem in drznem projektu plesnega poučevanja zapornic, ki nikoli prej niso plesale. Njihov cilj je nastopati na prestižnem odru zunaj zidov zapora – na mednarodnem plesnem festivalu v Aixu in Montpellieru. Posebni plesni film predstavlja nov pogled na zapor, ujetost telesa in proces ustvarjanja.

Nogomet (M): Lille – Olimpija: Arena 1 ob 16.00 in Kanal A ob 16.10

UEFA Konferenčna liga 2023/2024. Prenos. 150 min.

Tekma Olimpije proti Mariboru v Stožicah v soboto, 16. septembra 2023. Foto Matej Družnik/Delo

Ljubljančani so prvič udeleženci skupinskega dela enega izmed evropskih klubskih tekmovanj, zato bo njihovo tekmovanje še posebej zanimivo. Olimpijini tekmeci so sicer v teoriji močnejši, več so pokazali v prejšnjih ali v novi sezoni, toda zeleno-beli so sposobni premagati vsakogar izmed treh nasprotnikov. Uvod bo pomemben, ne pa odločilen! Ljubljančani verjamejo v presenečenje v Franciji.