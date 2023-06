TV namigi: Konec sveta dinozavrov, Osumljenec, Teža prepričanj in Večje od nas

Nedelja, 4. junija

Konec sveta dinozavrov: Novi dokazi (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Dinosaur Apocalypse. VB, 2022. 1/2. Režija: Matthew Thompson. Dok. serija. 55 min.

Dokumentarna serija v dveh delih nam predstavi, na podlagi česa lahko znanstveniki sklepajo, kaj se je na Zemlji zgodilo na koncu obdobja krede, ko je izumrlo 75 odstotkov vseh rastlinskih in živalskih vrst.

Skupina znanstvenikov domneva, da je v Badlandsu v Severni Dakoti našla okamnine živali, ki so poginile na dan, ko je pred 66 milijoni let na Zemljo padel asteroid. Po najdišču, na katerem so odkrili tako redke fosile, kot sta zarodek pterozavra, ki je še vedno v jajcu, in dobro ohranjen košček kože triceratopa, so raztrosene tudi drobne kroglice, ki bi lahko bile ostanek silovitega trka.

Osumljenec (Premiera): TV SLO 2 ob 21.05

The Suspect. VB, 2022. 1/5. Režija: James Strong. Igrajo: Aidan Turner, Shaun Parkes, Camilla Beeput, Anjli Mohindra. Nad. 60 min.

Klinični psiholog dr. Joe O’Loughlin ima popolno življenje: ljubečo ženo, čudovito hčer, uspešno kariero in ugled. Težave ima le z zdravjem, saj se spopada s parkinsonovo boleznijo, ki že vpliva na njegovo življenje. Ko v plitvem grobu najdejo truplo ženske, ki ima vbodne rane, se reševanja primera lotita detektiva Vincent Ruiz in Riva Devi, ki za strokovno pomoč prosita O’Loughlina. Ta zdravi pacienta Bobbyja, ki se mu zdi sumljiv in to omeni detektivoma. A ko se izkaže, da je Joe žrtev poznal, tudi sam postane osumljenec.

Nadaljevanka je posneta po istoimenski knjižni uspešnici Michaela Robothama.

Teža prepričanj: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Burden. ZDA, 2019. Režija: Andrew Heckler. Igrajo: Garrett Hedlund, Andrea Riseborough, Forest Whitaker, Tom Wilkinson, Usher Raymond. Drama. 130 min.

Po resničnih dogodkih posneta drama je zgodba o sočutju in usmiljenju na ameriškem Jugu. Ko se v mestecu v Južni Karolini odpre muzej, posvečen Kukluksklanu, se idealistični temnopolti duhovnik Kennedy (Whitaker) odloči, da bo skušal preprečiti rasni spor, ki se kuha v njegovi skupnosti. Člani Kennedyjeve župnije zaprepadeno ugotovijo, da to vključuje tudi pastorjevo pomoč Miku Burdnu, pomembnemu Klanovcu, ki ga odnosi z mamo samohranilko in srednješolskim prijateljem prisilijo, da premisli o svojih dolgoletnih prepričanjih.

Večje od nas (Premiera): TV SLO 1 ob 22.30

Bigger Than Us. Fr., 2021. Režija: Flore Vasseur. Dok. film. 100 min.

Mlada indonezijska okoljska aktivistka Melati si že šest let prizadeva za prepoved uporabe plastike, ki onesnažuje njen domači otok Bali. V iskanju navdiha za nadaljnji boj se odpravi na potovanje, na katerem spozna šest svojih vrstnikov, neutrudnih borcev za čisto okolje, človekove pravice in pravično družbo: od sirskega begunca Mohameda, ki je v Libanonu ustanovil šolo za otroke iz begunskih taborišč, in ugandske kmetice Winnie, ki najrevnejše uči pridelovati hrano, do Xiuhtezcatla, ki se v Koloradu zavzema za pravice staroselcev in prepoved hidravličnega lomljenja skrilavcev. Ob njihovih zgodbah Melati ugotovi, da ni sama.