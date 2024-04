TV namigi: Konoplja osvoboja, Sladokusci in nova Barva škrlata

Nedelja, 14. aprila

Konoplja osvobaja (Premiera): TV SLO 1 ob 22.30

Koprod., 2022. Režija: Miha Čelar. Dok. film. 90 min.

Konoplja osvobaja je s humorjem prežet dokumentarni esej o aktivistih iz Slovenije in od drugod, ki so svoje življenje posvetili legalizaciji konoplje. Nekateri so pri tem prišli v navzkrižje z zakonom, vsi pa so tako ali drugače stopili na pot svoje osebne »konopljine revolucije«.

Protagonist filma je Janko Pirc, ki je leta 2016 dosegel oprostilno sodbo na vrhovnem sodišču, potem ko je bil obsojen zaradi vzgoje in rabe osmih sadik konoplje, s katerimi je želel pomagati sinu in nekdanji ženi.

Film ob pripovedi glasbenika in filozofa Ramba Amadeusa, s humorno distanco opisuje, kako v bliskovito razvijajočo se industrijo konoplje, kljub nasprotovanju medicine, ki ima konopljo še vedno za mamilo, vstopajo politika, farmacija in kapital.

Sladokusci (Premiera): TV SLO 1 ob 15.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Foodies. Niz., 2022. Režija: Mannin de Wildt. Igrajo: Sanne Vogel, Sinan Eroglu, Sanne Langelaar, Holly Mae Brood, Anneke Blok. Kom. 95 min.

Romantična komedija o svetu popularne kulinarike, spletnih vplivnežih in urbanem vrvežu nizozemskega glavnega mesta

Priljubljena 32-letna blogerka Sam, ki se preživlja z ocenjevanjem kulinarične ponudbe v Amsterdamu, nekega dne sreča simpatičnega mladeniča. Takoj se zaljubi vanj, on pa vanjo. A tukaj se zaplet seveda šele začne. Tik pred njunim srečanjem je Sam napisala porazno oceno restavracije, v kateri ta moški, ki ji je tako zelo všeč, dela kot glavni šef. Sam se skuša izkopati iz težavne situacije, a jo to spravi v še večje težave.

Barva škrlata (Premiera): HBO ob 20.00

The Color Purple. ZDA, 2023. Režija: Blitz Bazawule. Igrajo: Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins. Muzikal/drama. 135 min.

Drzna vnovična interpretacijo knjižne uspešnice Alice Walker ni samo še ena priredba, ampak je s svojim prenosom v žanr muzikala vnesla novo dimentzijo hkrati pa ostala zvesta osnovnemu sporočilu o moči in vztrajnosti žensk v opresivnih okoliščinah. Danielle Brooks je bila nominirana za oskarja za stransko žensko vlogo.

Leta 1909 temnopolto ameriško dekle Celie njen nasilni oče da v zakon kmetu Albertu, ki pa z njo grdo ravna. Rešitev zanjo se pojavi v obliki jazz pevke, ki jo odpelje v drugo mesto, daleč stran od njene bede.