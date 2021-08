TV namigi: Ku'damm 63, Skrivnosti kraljevih palač in Fahim

Nedelja, 22. avgusta

Ku'damm 63: TV SLO 1 ob 20.00



Lucy Worsley: Skrivnosti kraljevih palač: TV SLO 2 ob 20.05

Fahim: TV SLO 2 ob 21.15

Po serijah Ku'damm 56 in Ku'damm 59 zdaj prihaja tretja sezona, v kateri lahko vidimo portret povojnega Berlina in tamkajšnjih prebivalcev. Šestdeseta leta so drugačna: ženske se odločneje postavljajo za svoje pravice, tudi Monika, Helga in Eva, vpliv ameriških trendov je večji, Berlin obišče John F. Kennedy, porajajo se študentski protesti in tudi zabavna industrija, ki je središče družine Schöllack, doživlja preporod.Berlin, božični večer 1962. Po odpiranju daril se mama Caterina, Monika, Dorli in Joachim ter Helga z možem Wolfgangom odpravijo ven, a zgodi se nesreča ...Zgodovinarka, kuratorka in televizijska avtorica Lucy Worsley gledalcem odpira vrata in razkaže skrite kotičke treh londonskih znamenitosti. Razkrije, kako so dogodki, ki so se odvili za njihovimi stenami, oblikovali monarhijo in spreminjali njeno usodo.Gledalce povabi na sprehod po trdnjavi Tower, kjer je bila obglavljena Anne Boleyn, po kraljevi palači Hampton Court, v kateri menda straši, in eni izmed rezidenc kraljeve družine, Kensingtonski palači, ki se je ljudem vtisnila v spomin predvsem po morju šopkov, ki so jih pred njo položili žalujoči ob smrti princese Diane.Zgodba o Fahimu Mohammadu, svetovnem mladinskem šahovskem prvaku, rojenem leta 2000 v Bangladešu.Bangladeš v novem tisočletju postane nemirna dežela, ki jo pretresajo katastrofalne poplave in družbeni nemiri. Zato Fahim z očetom zapusti Bangladeš in odide v Francijo. Tam obetavnega mladeniča predstavijo šahovskemu mojstru.