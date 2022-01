TV namigi: Kraljice Oranga, Zaupaj mi in McDonald in Dodds

Četrtek, 20. januarja

Kraljice Oranga: TV SLO 2 ob 20.05

Queens of Orango. Špa., 2020. Režija: Raúl Bueno. Dok. odd. 55 min.

V jugozahodni Gvineji Bissau leži nekaj otokov s precej nenavadnimi prebivalci. Nenavadne jih ne dela njihov način življenja v globokem sožitju z naravo, niti ne njihova precej posebna duhovnost. Kar jih dela posebne, je položaj ženske v njihovi družbi. One so tiste, ki odločajo, kako gospodariti s pridelki ali kaznovati svoje zločince.

V dokumentarni oddaji spoznamo življenje matriarhalne skupnosti iz Eticoge, glavne vasi na otoku Orango v jugozahodni Gvineji Bissau. Tu so v ospredju ženske, so svečenice templja in tiste, ki se lahko pogovarjajo z bogovi, naravnimi silami in duhovi pokojnikov.

Zaupaj mi: Planet TV 2 ob 21.00

Trust Me. ZDA, 2013. Režija: Clark Gregg. Igrajo: Clark Gregg, Felicity Huffman, Allison Janney, William H. Macy, Niecy Nash. Kom. 95 min.

Howard Holloway je nekdanji otroški zvezdnik in agent za mlade igralce, ki mu delo ravno ne uspeva. Svoje najbolj talentirane stranke izgublja zaradi sovražnika Alda Shockleeja. Nekega dne sreča izjemno talentirano 13-letno Lydio, ki ji je že skoraj zagotovljena glavna vloga v novi franšizi, podobni Somraku. Howard se na vse pretege trudi, da bi sklenil posel svojega življenja in mlado punco spremenil v zvezdo, žal pa mora kljub trudu na svoji poti do uspeha premagovati številne ovire.

Satira z odličnimi dialogi, ki pa ji v zadnjem dejanju zmanjka sape za bolj trajen vtis.

McDonald in Dodds: Fox Crime: ob 22.00

McDonald & Dodds. VB, 2020. 1. sezona. 1/2. Režija: Richard Senior. Igrajo: Sebastian Knapp, Robert Lindsay, Natalie Mendoza, Jason Watkins, Pearl Chanda. Miniserija. 115 min.

Ambiciozna detektivka Lauren McDonald zapusti nevarne londonske ulice in se povzpne do boljšega delovnega mesta v slikovitem Bathu.

Zagnana McDonaldova rešuje primere in ko dobi novega sodelavca, tihega in nezahtevnega detektiva Doddsa, se med njima takoj pojavijo težave zaradi različnih pogledov. Kmalu skleneta burno, zabavno in učinkovito partnerstvo ter ugotovita, da jima bodo njune razlike pomagale pri reševanju primerov.