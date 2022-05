TV namigi: Kronika Hitlerjevega življenja, Smešne igre in Dalida

Petek, 20. maja

Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator: TV SLO 2 ob 21.15

The Hitler Chronicles - Blueprint For Dictators. Nem., 2018. Režija: Hermann Pölking. 1/4. Dok. serija. 60 min.

Hitler je svet v prvi polovici 20. stoletja prignal do roba propada. Več milijonom ljudi je prinesel smrt. Serija sodi med najpopolnejše slikovne dokumente Hitlerjevega življenja, od njegovega rojstva leta 1889 do smrti leta 1945. Skoraj polovica vseh posnetkov v seriji, precej jih je tudi barvnih, ni bila še nikoli objavljena.

Prvi del serije niza prelomne trenutke v Hitlerjevem življenju med letoma 1889 in 1929, od otroštva do trenutka, ko je postal vojak v 1. svetovni vojni.

Smešne igre: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Funny Games. Avstrija, 1997. Režija: Michael Haneke. Igrajo: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch, Frank Giering. Krim. 110 min.

Smešne igre Foto Tv Slo

Bogata družina se vseli v idilično počitniško vilo na robu avstrijskega jezera. Hišo obiščeta neznanca, ki se predstavita kot Peter in Paul. Družinske člane Anno, Georga in Georga mlajšega ugrabita in se z njimi igrata sadistične igrice. Te so toliko bolj neznosne, ker se ugrabitelja vedeta, kot da igrata v računalniški simulaciji.

Prva uspešnica in eden najbolj provokativnih filmov avstrijskega režiserskega mojstra Michaela Hanekeja. Glavna tema je sadistično nasilje, ki ima v sodobnih medijih pogosto razvedrilen namen. Haneke pa je dejal, da je želel posneti film, v katerem bi bilo nasilje enkrat za spremembo zares neužitno.

Dalida: TV SLO 2 ob 22.15

Dalida. Fr., 2016. Režija: Lisa Azuelos. Igrajo: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle, Alessandro Borghi. Bio. drama. 130 min.

Dalida Foto Tv Slo

Dalida (1933–1987) je bila francoska pevka, rojena italijanskim staršem v Egiptu, katere kariera je trajala skoraj trideset let: od revijskih popevk prek San Rema do diska. Gre za ganljivo in tragično zgodbo kompleksne osebe, ki ji je bilo usojeno postati mednarodna zvezda. Med njenimi najbolj poznanimi skladbami so Avec le temps, Je suis malade, Paroles, Paroles (z Alainom Delonom) ...

Portret nekonvencionalne ženske, ki je živela v konvencionalnih časih.