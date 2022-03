TV namigi: Leta štejejo, Rojena morilca in Preteklost

Četrtek, 3. marca

Leta štejejo: Planet TV ob 19.50

Slo., 2022. Zab. odd. 65 min.

Leta štejejo je zabavna tekmovalna oddaja z voditeljem Klemnom Bučanom, v kateri so leta še kako pomembna: dva zvezdniška tekmovalca bosta namreč dobila 20.000 evrov, a da bi jih obdržala, morata pravilno uganiti starost šestih oseb na odru. Z vsakim napačnim odgovorom in številom let, ki jih osebi pripišeta narobe, izgubita del denarja. Pri ugibanju si lahko pomagata tudi s šestimi namigi z različnih področij, ki pa lahko na preizkušnjo postavijo tudi njuno splošno razgledanost …

Prvi tekmovalni par, ki se bo preizkusil v ugibanju let, bosta vedno zabavna Ranko Babić in Ana Maria Mitič.

Rojena morilca: Kanal A ob 21.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Natural Born Killers. ZDA, 1994. Režija: Oliver Stone. Igrajo: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Rodney Dangerfield, Everett Quinton. Krim. 135 min.

Mlada ljubimca Mickey in Mallory se podata na krvav morilski potep, ki kot magnet pritegne senzacije lačne tabloide. Policija par aretira, medtem pa novinar Wayne Gale pripravi načrt za ekskluzivni intervju s slavnim parom ob enem najbolj gledanih dogodkov, finalu ameriškega nogometa, ki ga Mickey in Mallory kakopak obrneta v svojo korist.

Prav mediji iz njiju ustvarijo najbolj priljubljen par v Ameriki, saj dobita celo svoj klub oboževalcev.

Zamolčana preteklost: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Claim. VB., 2000. Režija: Michael Winterbottom. Igrajo: Peter Mullan, Milla Jovovich, Wes Bentley, Nastassja Kinski, Sarah Polley. Drama. 135 min.

Dillon je pionir, ki se je moral pri iskanju zlata spopasti z ostrimi zimami. Zdaj je Dillon bogataš, ki ima v lasti skoraj celotno rudarsko mesto.

Toda bolestna ambicija in pohlep, ki sta ga pripeljala do uspeha, ga naposled dohitita, ko v mesto prispejo trije neznanci. Dalglish je zemljemerec, ki namerava skozi mesto speljati novo železnico, z njim pa prideta tudi dve ženski iz Dillonove preteklosti, ki nosita skrivnost, ki bi zanj lahko bila pogubna.