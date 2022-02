TV namigi: Ljubezen, Marija Škotska in Zaljubljeni učitelj

Ponedeljek, 14. februarja

Ljubezen po domače: POP TV ob 20.00

Slo., 2021. 6. sezona. 1. del. Vodi: Tanja Postružnik Koren. Resn. šov. 75 min.

V novi svojo sorodno dušo išče osem iskalcev ljubezni s slovenskega podeželja, a pred kamerami jih bo to počelo samo pet. Zanimanje zanje je bilo veliko, vprašanje pa je, kdo od šestih fantov in dveh deklet je dobil dovolj pisem za nadaljnje iskanje ljubezni v oddaji. Tanja s košarico raznaša pisma in videli bomo, kdo od njih bo prejel dovolj pisem. Tanja v baročnem dvorcu predstavi tudi kandidate petih srečnežev, ki jih seveda čaka presenečenje. Pri Tanji je pač treba vedeti, da je nepredvidljiva, tako kot ljubezen.

Oddaji bo sledila še komentatorska oddaja Ljubezen po domače na kavču.

Marija Škotska: TV SLO 2 ob 22.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Mary Queen of Scots. ZDA/VB, 2018. Režija: Josie Rourke. Igrajo: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, Angela Bain. Bio. film. 125 min.

Marija je bila stara le šest dni, ko je umrl njen oče in je nasledila škotsko krono. Otroštvo je preživela v Franciji, ki je bila domovina njene mame, na Škotskem pa so vladali regenti.

Pri rosnih šestnajstih letih se je poročila s francoskim kraljem, a je že leto pozneje postala vdova. Kljubovala je pričakovanjem, da se bo znova poročila. Leta 1561 se je raje vrnila na Škotsko, da bi zasedla prestol, ki ji je zakonito pripadal. To je vznemirilo njeno sestrično, angleško kraljico Elizabeto I. Med njima se je začel boj za oblast, poleg tega sta se obe spopadali z izdajami, upori in zarotami.

Zaljubljeni učitelj: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Rewrite. ZDA, 2014. Režija: Marc Lawrence. Igrajo: Hugh Grant, Whit Baldwin, Vanessa Wasche, Enid Graham, Shannon Marie Sullivan. Rom. kom. 120 min.

Zaljubljeni učitelj Foto Pro Plus

Nekoč je bil Keith Michaels nagrajeni filmski scenarist v Hollywoodu, toda ločitev in niz neuspešnih filmov sta mu pustila nič drugega kot le dolgove in prazne strani.

Ko mu njegov agent uredi delo gostujočega profesorja na univerzi v zvezni državi New York, obupani Keith ne more reči ne. Čeprav najprej želi v delo vložiti minimalen trud, na svoje presenečenje začne v njem celo uživati.