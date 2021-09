TV namigi: Lola, Aladinove nove avanture in Narava brez meja

Sreda, 15. septembra

Lola in morje: TV SLO 1 ob 20.05

Aladinove nove avanture: Kino ob 18.00

Narava brez meja: TV SLO 1 ob 17.25

Lola, osemnajstletnica, s pobarvanimi belimi lasmi, živi pri rejniški družini s Samirjem, edinim prijateljem. Vzkipljiva je in osamljena, trudi se diplomirati in postati veterinarska asistentka. Ko ji umre mama Catherine, na sedmini sreča odtujenega očeta Philippa.Dve leti pred tem, ko je bila Lola še Lionel, jo je oče vrgel iz hiše; nikakor se namreč ni mogel sprijazniti s spremembo sinovega spola. Zdaj je Philippe odločen izpolniti ženino zadnjo željo in raztrositi njen pepel v Severno morje. Čeprav je Lola besna na očeta in prizadeta, noče zapustiti mame na njeni zadnji poti ...Predrzna tatiča, preoblečena v Božička, nameravata na božični večer oropati veleblagovnico, toda pri podlem dejanju ju zaloti skupina otrok.Da ne bi pristala v zaporu, začneta zločinca pripovedovati svojo različico slavne zgodbe o perzijskem tatiču Aladinu. Ta se na ulicah Bagdada preživlja z drobnimi tatvinami, dokler ne dobi v roke čudežne svetilke. V njej prebiva čudaški duh ...Narava ne pozna meja, povezovanje dveh zavarovanih območij v Julijskih Alpah. Naravni park Julijsko predgorje v Italiji in Triglavski narodni park imata veliko skupnega. Združuje ju skrb za naravo, ki je v tem delu Alp izjemna. Čiste vode, geološke posebnosti, raznoliko živalstvo in rastlinstvo ter bogata kulturna dediščina so dragocenosti, ki jih je treba skrbno čuvati za sedanje in prihodnje rodove.Dokumentarni film Narava brez meja, ki je nastal v okviru projekta Nat2Care ob sodelovanju Triglavskega narodnega parka z Naravnim parkom Julijsko predgorje.