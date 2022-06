TV namigi: Madžarski priročnik, Odpotovanja in Naložbe

Ponedeljek, 20. junija

Madžarski priročnik: TV SLO 2 ob 21.05

Ungarn - Propaganda Vs. Pressefreiheit. Nem., 2022. Režija: Bence Máté, Áron Szentpéteri. Dok. odd. 50 min.

Dokumentarna oddaja predstavi politično pot dolgoletnega madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbána.

Film prikaže dogajanje med letošnjo predvolilno kampanjo, ko se premier Viktor Orbán močno znaša na podporo medijev, ki so pod njegovim strogim nadzorom. Orbán namreč obvladuje kar osemdeset odstotkov madžarskega medijskega trga. Skupina mladih novinarjev se vseeno odloči zoperstaviti državni propagandi. Mladi novinar Andras tako na primer ustvarjalcem pokaže posnetke iz sestankov na državni televiziji, ki jasno pokažejo, kako ukazi o programu prihajajo »od zgoraj« ...

Odpotovanja: Maroko: TV SLO 2 ob 21.10

Departures. Kan., 2009. 1/13. Režija: Andre Dupuis. Dok. serija. 60 min.

Odpotovanja: Maroko Foto Tv Slo

Scott Wilson in Justin Lukach, ki sta prijatelja še iz srednje šole, sta v svojih poznih dvajsetih letih sklenila, da si v enem letu ogledata svet. Justin se po koncu prvega leta potovanja sam potepa po Franciji in Španiji. Tam se dobi s Scottom in Andrejem, ki sta prišla na kratek oddih v praznično Sevillo.

Skupaj jo mahnejo v Gibraltar, kjer Justina nadlegujejo sladkosnede opice. Od tam se s trajektom odpravijo na drugo celino. V Maroku obiščejo mesto Fez in tradicionalno kazbo. Navdušeni so nad prijaznostjo Maročanov. V gorovju Atlas pa se mukoma povzpnejo na najvišji vrh Severne Afrike. Ob tem podvigu spoznajo, kako zelo si vsi trije še želijo potovati, spoznavati in snemati nove dežele.

Naložbe: HBO ob 21.00

Industry. ZDA, 2020. 1. sezona. 1/8. Režija: Lena Dunham. Igrajo: Marisa Abela, Priyanga Burford, Mark Dexter, Myha'la Herrold, David Jonsson. TV-serija. 50 min.

Naložbe Foto HBO

Zgodba spremlja skupino ambicioznih mladih diplomantov, ki tekmujejo za omejen nabor stalnih položajev pri pomembni investicijski banki v Londonu.

Meje med kolegialnostjo, prijateljstvom, ljubimkanjem in sovraštvom se kmalu zabrišejo, ko se častihlepneži potopijo v korporativno kulturo, ki jo enako zaznamujejo seks, mamila in ego kot tudi sklepanje poslov ter dividende. Člani skupine doživljajo vzpone in padce in odločiti se morajo, kaj v življenju je zares pomembno.