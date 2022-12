TV namigi: Margareta I., Moja dežela in Zeleni planet

Četrtek, 8. decembra

Margareta I., kraljica severa: TV SLO 1 ob 23.15

Margrete den første. Koprod., 2021. 1/3. Režija: Charlotte Sieling. Igrajo: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro, Bjørn Floberg. Miniserija. 50 min.

Margareta I., najmočnejša vladarica v skandinavski zgodovini, je v unijo združila Dansko, Norveško in Švedsko. Imela je vizijo o miroljubni prihodnosti in za svoje tri države je žrtvovala zasebno življenje.

Piše se leto 1402, ko jo kraljica Margareta prek posvojenca kralja Erika preudarno vodi sama. Mir in blagostanje ji pomagajo vzdrževati celo pirati, veliko si obeta tudi od zaroke kralja Erika s komaj osemletno angleško princeso Philippo. Ozemeljsko celovitost ogrožajo nemški križarji, tedaj pa se pojavi skrivnosten mož, ki naj bi se rešil iz nemškega ujetništva.

Moja dežela – lepa in gostoljubna: TV SLO 2 ob 17.45

Slo., 2022. Dok. odd. 75 min.

V vseslovenski akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna 2022 je Turistična zveza Slovenije izbirala najlepša in najbolj gostoljubna slovenska mesta, vasi, kraje, glampinge, hostle in tematske poti ter mestna, trška in vaška jedra.

Rdeča nit letošnjega natečaja je bil slogan Kjer je zdravje doma, s čimer so želeli poleg slovenskih lepot in gostoljubnosti poudariti tudi dejstvo, da je Slovenija država, v kateri velik pomen posvečamo zdravemu načinu življenja in spoštovanju načel trajnostne interakcije z naravo. Letos so uvedli tudi novo kategorijo: izletniške točke, ki so jih lahko predlagali regijski koordinatorji. Nagrade so podelili na letošnjih Dnevih slovenskega turizma v Laškem.

Zeleni planet: Vodni svetovi: TV SLO 1 ob 21.00

The Green Planet: Water Worlds. VB, 2022. 2/5. Režija: Peter Bassett. Dok. serija. 55 min.

Vodne rastline so ustvarile nekaj najlepših in najbolj nenavadnih okolij na Zemlji. Nekatere so oborožene z nevarnim orožjem, s katerim bijejo neusmiljene bitke za prostor. Druge se s kotaljenjem rešujejo pred živalskimi sovražniki. Kjer jim primanjkuje hranil, se spremenijo v lovce na živali, ki nastavljajo pasti in znajo celo šteti, da si zagotovijo uspeh.