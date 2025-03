TV namigi: MasterChef, spletno nasilje in pogumna ženska

Ponedeljek, 17. marca

MasterChef Slovenija (Premiera)

Pop TV ob 21.15

Slo., 2025. 11. sezona. 1. del. Kuh. odd. 65 min.

MasterChef Slovenija je zakorakal v 11. sezono napetega kuhanja, ki ni zgolj tekmovanje, temveč tudi šola kuhanja.

Gledalci bodo spoznali 19 nadarjenih ljubiteljskih kuharic in kuharjev, sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!

Sodniki Luka Jezeršek, Mojmir Šiftar in Karim Merdjadi. Foto Pop TV

Tekmovalce že na začetku preseneti nepričakovana streznitev. Pred njimi je devet krogov kuharskih osnov, kar pomeni izpadanje še pred pridobitvijo predpasnika! V tekmovanje MasterChef Slovenija se bo namreč uvrstilo samo 16 kandidatov.

Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2015, ko je zmagal Sašo Miljušević, lani pa je naslov MasterChef Slovenija osvojil Luka Pangos.

Po poteh spletnega nasilja (Premiera)

TV SLO 2 ob 16.55

Slo., 2025. Dok. odd. 45 min.

Po poteh spletnega nasilja. Foto Shutterstock

V svetu, kjer se komunikacija vse bolj odvija za ekrani, spletno nasilje postaja neviden, a vseprisoten problem. Film Po poteh spletnega nasilja odpira prostor za razmislek in ponuja odgovore na ključna vprašanja: Kako globoko sega spletno nasilje? Kakšne posledice pušča? In najpomembnejše – kako ga lahko preprečimo?

Film sledi dvema najstnikoma, ki skozi pogovore z vrhunskimi strokovnjaki raziskujeta digitalne pasti, psihološko ozadje nasilja ter načine, kako vzpostaviti varnejše spletno okolje. Brez moraliziranja in senzacionalizma film osvetli vlogo posameznika, šol, staršev in družbe pri soočanju s to vedno bolj perečo problematiko. To ni le film o nevarnostih digitalnega sveta – je klic k razmisleku in odgovornemu ravnanju v dobi, kjer besede lahko ranijo enako kot dejanja.

Fernanda (Premiera)

TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fernanda Wittgens. Ita., 2022. Režija: Maurizio Zaccaro. Igrajo: Matilde Gioli, Eduardo Valdarnini, Christoph Hülsen, Enea Barozzi, Sergio Grammatico. Drama. 110 min.

Fernanda. Foto TVS

Zgodba o Fernandi Wittgens (1903–1957) ni le zgodba o nekonvencionalni ženski, ki jo je oviralo družbeno in politično ozračje njenega časa, ampak tudi o ženski, ki je sprejela pogumne in tvegane odločitve. Ljubiteljica umetnosti je bila ena od prvih žensk v Evropi, ki je zasedla mesto direktorice umetnostne galerije, Pinakoteke Brera v Milanu.

Odraščala je v okolju, kjer so cenili umetnost. Z očetom je pogosto obiskovala slikarske razstave ter tako vzljubila umetnost. Leta 1926 je doktorirala iz umetnostne zgodovine in dobila službo v Pinakoteki Brera, ki jo je takrat vodil Ettore Modigliani, leta 1941 pa je postala njena direktorica. Med vojno je varovala umetnine, vključno z Da Vincijevo Zadnjo večerjo, pred bombardiranjem in plenjenjem ter pomagala Judom pri begu iz Italije, po vojni pa je izdatno pripomogla k obnovi galerij in muzejev.

Riba, raca, rak

Planet TV ob 20.00

Slo., 2025. Kuh. odd. 70 min.

Jorg Zupan. Foto Pop TV

Ta teden oddaje Riba, raca, rak bo še posebej ekskluziven, saj bodo v njej gostili najboljše kuharske chefe Slovenije!

Prvi izzivalec bo vrhunski kuharski chef Jorg Zupan, lastnik restavracij Aftr in Breg, ki je s prejšnjo restavracijo Atelje prejel Michelinovo zvezdico. Jorg je več kot le chef – je strasten športnik in družinski človek. Pri njem bodo v tem tednu gostovali stilistka hrane Gruša Zorn, blogerka in avtorica kuharskih knjig Tereza Poljanič ter chefa Marko Pavčnik in Bine Volčič.