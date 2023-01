TV namigi: Mi bo kdaj odpuščeno?, Švicar Chris in 2. del Podarim – dobim

Sobota, 14. januarja

Mi bo kdaj odpuščeno? (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Can You Ever Forgive Me? ZDA, 2018. Režija: Marielle Heller. Igrajo: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Ben Falcone, Gregory Korostishevsky. Bio. film. 120 min.

Biografski film je posnet po istoimenskih izpovednih spominih pisateljice Lee Israel, objavljenih leta 2008.

Knjige nekoč uspešne avtorice biografij Lee Israel (Melissa McCarthy) so pozabljene, ona pa se med ljubljenimi mačkami osamljena pogreza v revščino. Vendar odkrije posebno tržno nišo: domnevno »izgubljena« pisma slavnih osebnosti, kot so bile Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder ali novinarka Dorothy Kilgallen. Osebna korespondenca teh zvezdnikov je za zbiratelje neskončno dragocena – tudi če so pisma ponarejena.

Podarim – dobim: igra, ki je prebudila tigra: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. 2/2. Režija: Bojan Krajnc. Dok. film. 60 min.

Podarim – dobim. Foto Janez Zrnec

V drugem delu se posvetijo podjetjem, ki so prispevala nagrade, in nagrajencem, ki so jih dobili. Prodaja kartic je rasla vse do sezone 1988/89, ko je dosegla rekord (blizu 2.400.000 prodanih darilnih kartic), je pa padla, ko se je od smučanja poslovila Mateja Svet. Ta afera je prav gotovo imela posledice.

Po letu 1990 so v akcijo vključili še alpinizem in najbolj popularne letne športe, za kar je bil »kriv« Janez Kocijančič, ki je bil mnenja, da v novi državi noben šport ne bo imel ekskluzivne prednosti. Vzporedno z akcijo pa v filmu še naprej predstavljajo največje smučarske uspehe ...

Švicar Chris (Premiera): TV SLO 1 ob 22.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Chris the Swiss. Koprod., 2018. Režija: Anja Kofmel. Dok. odd./Anim. film. 95 min.

Švicar Chris. Foto TV SLO

Hrvaška, januar 1992. Sredi divjanja vojne ob razpadu Jugoslavije mladega švicarskega novinarja Chrisa najdejo mrtvega v skrivnostnih okoliščinah. Oblečen je v uniformo mednarodne najemniške vojske, ki se bori na hrvaški strani. Njegova sestrična, Anja Kofmel, ki je kot majhna deklica čednega mladeniča občudovala, se odloči, da bo raziskala njegovo zgodbo in skušala ugotoviti, kako je bil Chris v resnici vpleten v spopade.

Preiskava jo vodi k njegovi družini, Chrisovim novinarskim kolegom in plačancem mednarodne brigade PIV, ter celo k nekdanjemu teroristu Carlosu Šakalu, ki so bili vsi globoko vpleteni v vojno.