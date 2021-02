TV namigi: Možje X, Ko spregledaš in Rdeča puščava

Petek, 19. februarja





Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti: Planet TV ob 21.55



Ko spregledaš: TV SLO 2 ob 20.00

Ko spregledaš Foto Tv Slo



Rdeča puščava: TV SLO 1 ob 23.05

Rdeča puščava Foto Tv Slo

V nadaljevanju sage o konfliktu med ljudmi in mutanti se strani znajdeta pred uničenjem, Profesor X in Magneto združita moči in v preteklost pošljeta Wolverina, da bi mlade mutante usmeril na pravo pot in tako preprečil usodni konec. Toda Wolverine kmalu naleti na težave, saj mladi Profesor X ne premore zanj značilne modrosti, vročekrvni Magneto pa hrepeni le po maščevanju.Ena najboljših izvedb franšize, ki z zvezdniško zasedbo, osupljivimi akcijskimi prizori in hitrim tempom poskrbi za kakovostno zabavo.Demi Moore in Alec Baldwin v drami, ki poudarja dejstvo, da moramo imeti vsi vsaj še drugo možnost v življenju.Priznani in uspešni pisatelj Bill Oakland je v hudi prometni nesreči izgubil vid, njegova žena pa je umrla. Skrušen, osamljen in zagrenjen čas preživlja tako, da se spopada z novo resničnostjo. Ko je Suzanne Dutchman prisiljena opravljati javna dela kot pogojno kazen zaradi sodelovanja pri prevarantskih poslovnih dejavnostih svojega moža, se njuni življenji usodno prepleteta. Suzannin svet razkošja in privilegijev se obrne na glavo, ko se mora ubadati z Billovim cinizmom, nerganjem in nesramnostjo ...Monica Vitti v Antonionijevi klasiki igra depresivno žensko, ki poskuša najti svoje sidrišče v praznem industrijskem svetu.Pusto in strupeno industrijsko okolje v okolici Ravene slabo vpliva na duševno počutje žene in matere Giuliane. Mlada ženska svojo tesnobo skriva pred okolico, predvsem pred uspešnim in brezbrižnim možem Ugom. Ugov stari prijatelj Corrado se pojavi v mestu na službenem potovanju. Z Giuliano se takoj ujameta ...