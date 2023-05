TV namigi: Normalni ljudje, Carol in Lovilec je bil vohun

Sobota, 20. maja

Normalni ljudje (Premiera): TV SLO 1 ob 21.40

Normal People. Koprod., 2020. 1/12 Režija: Lenny Abrahamson. Igrajo: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Seán Doyle, Eanna Hardwicke, Meadhbh Maxwell. Nad. 35 min.

Nadaljevanka je posneta po istoimenski knjižni uspešnici mlade irske pisateljice Sally Rooney (1991), ki so jo kritiki razglasili za prvo veliko pisateljsko ime milenijske generacije.

Glavna junaka sta srednješolca Marianne in Connell, ki sta si zelo različna. Connell je priljubljen in vedno v središču pozornosti, Marianne nedružabna samotarka. Connell izhaja iz revne družine, njegova mati pospravlja hišo bogatih Marianninih staršev. Med Marianne in Connellom se stke pristna vez, njun odnos je intenziven, a se odločita, da bosta to skrivala pred drugimi. Ko pride čas maturantskega plesa, Connell Marianne razočara, zato ga noče več videti. Naslednjič se srečata v Dublinu, kjer oba študirata. Tokrat sta njuni vlogi obrnjeni, Marianne je kul in družabna, Connell brez prijateljev in zadržan. Ponovno obudita prijateljstvo, nato tudi zvezo ...

Pred ptrvim delom bo na sporedu še oddaja Televizorka, o pisateljici in seriji se bodo pogovarjali z zgodovinarko in analitičarko popularnih kultur Manco Renko.

Carol (Premiera): TV SLO ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Carol. ZDA, 2015. Režija: Todd Haynes. Igrajo: Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Sarah Paulson, Jake Lacy. Drama. 115 min.

New York, petdeseta leta. Mlada Therese dela kot prodajalka v veleblagovnici in sanja o bolj izpolnjujoči prihodnosti. Nekega dne se pred njenim prodajnim pultom znajde elegantna Carol. Med ženskama hipoma vznikne vez, ki v naslednjih tednih preraste v nenavadno poglobljen odnos.A medtem ko je Therese komaj prestopila prag odraslosti, ima Carol že nekaj prtljage: moža, ki ga ne ljubi, in hčerko, ki je ne želi zapustiti. Čeprav je med ženskama precejšnja razlika v letih in družbenem statusu, je nemogoče prezreti, da med njima tli nekaj, kar utegne močno premešati karte njunih življenj.

Nežna in plaha romanca s sporočilom o potrebi po enakopravnosti.

Lovilec je bil vohun (Premiera): TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Catcher Was a Spy. ZDA, 2018. Režija: Ben Lewin. Igrajo: Paul Rudd, Pierfrancesco Favino, Tom Wilkinson, Connie Nielsen. Bio. film. 100 min.

Lovilec je bil vohun. Foto TVS

Osupljiva resnična zgodba o bejzbolskem veteranu Moju Bergu, ki je med drugo svetovno vojno postal eden najbolj cenjenih operativcev ameriške tajne službe OSS, predhodnice razvpite Cie.

Začetek zgodbe sega v leto 1936, ko je Berg zaključeval dolgo kariero pri klubu Boston Red Sox. Med turnejo po Japonski se je iz radovednosti pretihotapil na streho hotela, v katerem je bival z ekipo, in na skrivaj posnel vojaško oporišče v Tokiu. Vodja OSS, ki mu je Berg predal filmski material, je bil nad posnetki navdušen, prav tako ga je prepričalo Bergovo znanje tujih jezikov, saj je bil nekdanji študent Princetona. Povprečen igralec bejzbola je tako postal vrhunski vohun.

Med drugo svetovno vojno Berg sodeluje na različnih misijah, med drugim v nekdanji Jugoslaviji. Najpomembnejša naloga pa ga čaka proti koncu vojne, v zasedeni Italiji in v nevtralni Švici. Izslediti mora briljantnega fizika, Nobelovega nagrajenca Wernerja Heisenberga, ki naj bi bil vodja nacističnega programa izdelave jedrske bombe ...