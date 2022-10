TV namigi: Novo obdobje stranišč, Kvartopirec in Soočenje

Četrtek, 20. oktobra

Novo obdobje stranišč: TV SLO 2 ob 19.00

Toilet, a New Era. Fr., 2019. Režija: Thierry Berrod. Dok. odd. 55 min.

Medtem ko prebivalcem v revnih državah močno primanjkuje toaletnih prostorov, tisti v bogatih z vsakim splakovanjem zapravljajo čisto vodo. V enem letu na svetu proizvedemo več kot 720 milijonov ton komunalnega blata in 570 milijonov litrov urina. Odstranjevanje človeških iztrebkov in ravnanje z vodnimi viri je zato postalo velik naravovarstveni izziv.

Fundacija Billa in Melinde Gates že na leta opozarja, da je treba urediti primerna in trajnostno vzdržna stranišča za 2,3 milijarde ljudi, ki nimajo tekoče vode. Oddaja skuša z obilo humorja, a z zelo znanstvenim pristopom odgrniti tančico z ene od tabu tem in odkriti, kakšna bodo stranišča prihodnosti.

Kvartopirec: Kanal A ob 21.50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Gambler. ZDA, 2014. Režija: Rupert Wyatt. Igrajo: Mark Wahlberg, George Kennedy, Griffin Cleveland, Jessica Lange, Omar Leyva. Krim. 130 min.

Kvartopirec Foto Pro Plus

Jim Bennett, profesor angleškega jezika in obsesivni kockar, rad tvega. Zaradi dolgov, ki si jih je nakopal z igrami na srečo, si sposodi denar od nevarnega kriminalca, kot varščino pa zastavi vse, kar ima: svoje življenje. Kot da vse skupaj ne bi bilo že dovolj slabo, si je del denarja sposodil tudi od svoje bogate matere, okoliščine pa otežuje še njegova romanca z lepo študentko Amy.

Priložnost, da se reši iz zagate, se pojavi, ko spozna poslovneža in oderuha Franka. Jo bo Jim izkoristil ali pa mu bo sreča še zadnjič obrnila hrbet?

Volitve 2022: Soočenje kandidatov za predsednika republike: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Inf. odd. 115 min.

Soočenje predsedniških kandidatov Foto: Jure Eržen/delo

Sklepno soočenje vseh prijavljenih uradnih kandidatov za predsednika republike bo priložnost za še zadnje prepričevanje volivcev.

Na katera vprašanja doslej še ni bilo odgovorov? S čim kandidati tik pred zdajci še lahko presenetijo, kaj obljubljajo in kaj pričakujejo?