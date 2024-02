TV namigi: o spolnosti in intimnosti s slavnimi in TV-serije

12. februarja

Prvič: Šok (Premiera): TV SLO 2 ob 20.30

Slo., 2024. Avtorici: Neža Prah Seničar, Urška Henigman. Pog. odd. 30 min.

Za osrečujočo in zdravo spolnost je ključna celovita in sistematična spolna vzgoja. To bo ponudil projekt Prvič, kjer bo predstavljenih 10 tem o odraščanju, puberteti, spolnosti in intimnosti ter bo prepletal izjave mladih z izkušnjami starejših, znanih oseb.

Prve mokre sanje, prva menstruacija, mozoljavost, rast, dlake, razvoj genitalij, vse to se pod vplivom hormonov zgodi s telesom v puberteti, ko postopoma odraščamo. Kako so doživljali te spremembe in kakšen odnos imajo do svojega telesa, so se ob vrtenju steklenice resnice pogovarjali mladi, stari od 16 do 26 let. Igralec Domen Valič je njihove izkušnje dopolnil s svojimi spomini na čas odraščanja.

Sledile bodo še oddaje o pogovoru in spolni vzgoji z Maksom Dakskoblerjem, o razhodih in razočaranjih s Sašo Vipotnik, o spolni privlačnosti in zaljubljenosti z Melani Mekicar, o spolni identiteti z Lino Akif, o čustvih z Borutom Maroltom, o pornografiji z Leopoldom I., o spolnem nasilju z Emo Kozin, o partnerstvu, s Tino Vrbnjak in Juretom Henigmanom ter o prvem seksu z Jurijem Zrnecem.

Novinka: Zvezni agentje (Premiera): Star Life ob 21.00

The Rookie: Feds. ZDA, 2022. 1/22. Režija: Bill Roe. Igrajo: Niecy Nash-Betts, Frankie Faison, James Lesure, Nathan Fillion. Akc. nad. 60 min.

Novinka: Zvezni agentje je sestrska serija Novinca, v kateri glavno vlogo že več sezon igra Nathan Fillion (Castle). Novinka je zaradi stavke scenaristov in igralcev.

Simone Clark (Nash-Betts) je nekdanja šolska svetovalka iz Washingtona, ki si je pri 48-ih letih končno uresničila svoje življenjske sanje in se pridružila FBI kot posebna agentka. Dodelijo jo posebni preiskovalni enoti, usposablja pa jo posebni agent Carter Hope (Lesure), katerega pogosto zmotijo Simonine nenavadne metode. Ekipo vodi Matthew »Matt« Garza, v njej pa sta še mlada agentka Laura Stensen ter Simonin sošolec iz akademije in nekdanji igralec Brendon Acres.

Nikar tako živahno (Premiera): HBO ob 21.00

Curb Your Enthusiasm. ZDA, 2024. 12. sezona. 1/10. Igrajo: Larry David, J. B. Smoove, Jeff Garlin, Susie Essman, Tracey Ullman, Cherly Hines, Jimmy Kimmel, Ellia English, Sharlto Copley. Hum. nan. 35 min.

Zadnja sezona legendarne serije prinaša zabavno upodobitev življenja pisca, producenta in komika Larryja Davida, ki v seriji igra izmišljeno verzijo samega sebe.

V začetku dvanajste sezone se Larry odpravi v Atlanto, da bi se udeležil rojstnodnevne zabave uglednega poslovneža. Leon obišče svojo tetko Rae. Kasneje ima Larry težave s svojimi očali in se sooči z nezadovoljno hotelsko čistilko ...