TV namigi: o tem, kako je živeti s Putinom in pod Stasijem ...

Torek, 7. novembra

Življenje v Putinovi soseščini (Premiera):

Living Next Door to Putin. VB, 2023. 1/2. Režija: Oliver Bootle. Dok. serija. 55 min.

Novinarka britanskega BBC-ja Katya Adler odkriva, kako se je spremenilo življenje za ljudi, ki živijo blizu meje z Rusijo, in kakšne so posledice Putinove vojne v ruskih zahodnih sosedah. Na potovanju spoznava ljudi, ki imajo zgodovinsko pogojen skeptičen odnos do svoje sosede Rusije. Popotovanje nadaljuje na Finskem in Norveškem, ki se vsaka po svoje spopadata z bližino velike in težavne sosede.

V prvem delu se Katya odpravi na Poljsko, v Litvo in Latvijo. Na Poljskem raziskuje obmejne napetosti, ki jih povzročajo prihodi obupanih migrantov, in je navdušena nad organiziranostjo mladih prostovoljcev, ki pomagajo migrantom. V Litvi obišče ljubitelja avtomobilov, ki na svojevrsten način pomaga Ukrajini v boju proti Rusiji. V Latviji pa se navdušuje nad razkošnimi vilami, ki so večinoma v lasti bogatih Rusov, ti pa imajo zaradi vojne otežen dostop do svojega imetja.

Cena resnice. Foto HBO

Kdor ima HBO Max, si o tej temi lahko ogleda tudi film Cena resnice (The Price of the Truth, 2023), v katerem britanski režiser Patrick Forbes pove zgodbo Dmitrija Muratova, urednika ruskega opozicijskega časnika Novaja gazeta. Čeprav je bilo že šest novinarjev njegovega časnika umorjenih, med drugim Ana Politkovska, Muratov vztraja. Tudi njega so leta 2022 napadli na vlaku, tako da so ga polili z barvo, zmešano s topilom in mu tako poškodovali oči.

Leta 2021 je bil nagrajen z Nobelovo nagrado za mir, ki jo je ob začetku vojne z Ukrajino dal na dražbo in denar namenil ukrajinskim beguncem.

Globus: Ameriško predvolilno leto: TV SLO 1 ob 21.30

Slo., 2023. Inf. odd. 20 min.

Joe Biden. Foto Brendan Smialowski/Afp

Čez eno leto bodo v Združenih državah Amerike nepredvidljive volitve, ki jih bo pozorno spremljal ves svet. Ameriška predvolilna kampanja je že v polnem zamahu; v tekmi za ameriškega predsednika je na demokratski strani prvo ime sedanji predsednik Joe Biden, ki bo novembra prihodnje leto dopolnil 82 let.

Na republikanski strani pa po raziskavah javnega mnenja prepričljivo vodi nekdanji predsednik Donald Trump; junija bo dopolnil 78 let, v zadnjih tednih pa se je znašel v plazu sodnih postopkov in obtožnic. V oddaji bodo govorili o burnem predvolilnem dogajanju v svetovni velesili z izjemno polarizirano politično klimo.

Neznosna lahkost revolucije: TV SLO 2 ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Nem., 2021. Režija: Andy Fetscher. Igrajo: Janina Fautz, Inka Friedrich, Maximilian Klas, Wiebke Frost, Timur Bartels. Drama. 95 min.

Neznosna lahkost revolucije. Foto TVS

Drama po resničnih dogodkih. Piše se leto 1988 v vzhodni Nemčiji. Devetnajstletni Franki hodi po glavi vse kaj drugega kot skrb za družbeno pravičnost in svobodo govora. Skupaj s prijateljico in vrstnico sanjarita, da bosta šli na koncert Brucea Springsteena in Michaela Jacksona. Oblačita se po zadnji modi, kolikor se seveda da, in hodita v disko.

Toda pod brezskrbno Frankino fasado domuje strah ob bolečem spominu na bratovo bolezen in smrt, ki je bila posledica onesnaženega okolja, v katerem so živeli. V mestu se je tedaj šepetalo tudi o smrti drugih majhnih otrok, ki bi še lahko živeli, če bi se ustavilo zastrupljanje okolja. Franka nato spozna Stefana, mladega, idealističnega in zagretega aktivista, ki se bori proti sistemskemu onesnaževanju okolja, in vse skupaj se spremeni.

Mlada Franka se težko upre usodni mešanici aktivističnega idealizma in mladostnega poguma. Zaljubi se v Stefana in tudi sama postane ena bolj prepoznavnih okoljskih aktivistk v združbi. Žal aktivizem mladih ne ostane neopažen. Tajna vzhodnonemška policija Stasi budno spremlja njihovo dejavnost in jih poskuša zaustaviti, saj uradne oblasti ne priznajo onesnaževanja, na katerega opozarjajo aktivisti. Dokler delujejo pod okriljem cerkve, so še nekako varni, ko pa morajo na cesto, postanejo ranljivi, saj je zbiranje na prostem hitro lahko označeno kot protidržavna demonstracija. Zadeve gredo celo tako daleč, da mora Franka v zapor …