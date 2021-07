TV namigi: Obvladaj se, Hči Camorre in Beethovnova Deveta

Sreda, 21. julija



Obvladaj se: TV SLO 1 ob 20.00

Hči Camorre: TV SLO 2 ob 22.55



Beethoven 250: Beethovnova Deveta, simfonija za ves svet: TV SLO 2 ob 20.00

Beethoven 250: Beethovnova Deveta, simfonija za ves svet Foto Tv Slo

Wendy stvari vidi drugače od ostalih: odločno neodvisna je, sijajnega uma in ima nagajiv misel za humor. Je tudi avtistična. Ljudje so zanjo nerešljive kode in svet jo nadvse bega. Lepega dne se odloči, da pobegne od svoje skrbnice in se poda v Los Angeles, da bi sodelovala na tekmovanju scenarijev za epizodo serije Zvezdne steze.Še ena zgodba o odraščanju, ki v mešanico predvidljivega smeha in solz doda še nekaj startrekovske posebnosti in prepričljivo igro Dakote Fanning, da film dvigne nad povprečni žanrski izdelek.Nekdanja kamoristična morilka Cristina Pinto se po končani 24-letni zaporni kazni sooča z izzivi vsakdanjega življenja. Kmalu po izpustitvi na svobodo Cristinin partner Raffaele zboli za rakom. Cristina poišče zatočišče pri 28-letni hčeri Eleni, s katero želi zapolniti dolgoletno praznino, ki je nastala v njunem odnosu. Pri 46 letih se skuša spet vzpostaviti v vlogi žene, mame in babice.Scenaristka Anka Pirš je nekaj časa živela v Neaplju, kjer je Cristino sama spoznala. Ključna je bila vzpostavitev zaupanja brez obsojanja. Onkraj fascinacije s fenomenom italijanske mafije film sprašuje, ali je oseba s tako krvavo preteklostjo, kot jo ima Cristina Pinto, sposobna ljubiti in biti ljubljena.Deveta simfonija Ludwiga van Beethovna je morda najbolj izvajana in najbolj bleščeča simfonija vseh časov.Dokumentarni film sledi deveti simfoniji po vseh kontinentih in gledalcu približa glasbo, s katero je Beethoven odprl vrata v utopijo za vse človeštvo. Pravijo, da simfonija v sebi skriva prav poseben prostor, ki ni dostopen vsakomur. Za vstop vanj je potrebno razodetje ...