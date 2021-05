TV namigi: Odprto, Terminator: Genisys in Iz Planice na Luno

Sreda, 5. maja



Inteligentna in duhovita pripoved o paru, ki si želi poživiti zakon s svinganjem in izmenjavo partnerjev …Iz bojazni, da bi se tako kot večina stalnih parov ujela v monotonijo in dolgočasje brez strasti, se Fanny in Bálint odločita, da si bosta poživila zakon v klubu svingerjev in kasneje tudi z izmenjavo partnerjev. Vendar – tako kot pri vseh stvareh – je tudi pri tej zadevi neskladnost med pričakovanji in resničnostjo precej očitna …Film je dosti več od naivne erotične komedije, saj duhovito premošča stereotipno razumevanje seksualnosti v zakonu in zato tudi nosi madžarski naslov Nytva, kar v dobesednem prevodu pomeni Odprt.Apokaliptičen svet bližnje prihodnosti še vedno pesti vse bolj brezupna vojna med človeštvom in ubijalskimi stroji.Da bi preprečili sodni dan in dokončno uničili nadvlado Skyneta, ki neusmiljeno iztreblja človeško raso, vodja odpora John Connor sprejme drzno odločitev. Poveljnika Kyla Reesa pošlje nazaj v preteklost, v leto 1984 – da bi ustavil Terminatorja, zaščitil njegovo mlado mater Sarah Connor in obvaroval prihodnost celotnega človeštva. Vendar pa Reesovo potovanje skozi čas sproži nepričakovan niz dogodkov ...Portret profesorja dr. Igorja Mekjaviča z Instituta Jožef Stefan, prodornega strokovnjaka s področja biomedicine in okoljske fiziologije.Pod njegovim vodstvom Slovenija prvič vodi evropski raziskovalni projekt s področja vesoljske medicine. Prof. Mekjavič raziskuje, kako lahko človek čim bolje preživi v skrajnem okolju, bodisi v mrazu ali vročini bodisi na visoki nadmorski višini ali globoko pod morsko gladino. Zadnji dve leti se s sodelavci ukvarja predvsem z vprašanjem, kaj se bo s človekovim telesom dogajalo na Luni in drugih planetih.