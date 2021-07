TV namigi: Olimpijske igre, Parada in Svetovna vojna Z

Petek, 23. julija



Olimpijske igre: Otvoritvena slovesnost: TV SLO 2 ob 13.00



Parada: TV SLO 1 ob 23.10

Parada Foto Tv Slo





Svetovna vojna Z: Kino ob 20.00

Z otvoritveno slovesnostjo se bodo uradno začele olimpijske igre, ki bodo nato trajale do nedelje, 8. avgusta. Otvoritev bo potekala na stadionu, ki sicer lahko sprejme 68.000 gledalcev, a jo bo zaradi pandemije v živo videlo le nekaj povabljenih gostov, med drugimi predstavniki pokroviteljev in mednarodni diplomati. Prireditelji pravijo, da bo odprtje poskusilo poudariti privlačnost Tokia in Japonske tudi za tujce.Na otvoritveni slovesnosti bosta zastavo za slovensko odpravo nosila kajakašica na divjih vodah Eva Terčelj in igralec namiznega tenisa Bojan Tokić.Limun je vojni veteran in bivši kriminalec, ki vodi šolo za judo in varnostno službo. Njegova mlajša zaročenka zahteva uglajeno poroko, ki jo lahko dobi zgolj z zaščito Parade ponosa. Ko se njegovi sodelavci uprejo, se poda po pomoč svojih nekdanjih zaveznikov.Srdjan Dragojević (Lepe vasi lepo gorijo, Rane) s Parado znova nastavlja ogledalo srbski družbi. Zaradi zelo komičnih dialogov in situacij je ogled filma užitek, zaradi krute resničnosti v vsakem kadru pa ostane v spominu še dolgo. Še ena Dragojevićeva mojstrovina.Gerry Lane je bil nekoč preiskovalec Združenih narodov, vendar se je potem raje odločil za mirno življenje z družino.A ko nekega dne skupaj obtičijo v prometnem zamašku in so priča grozljivemu prizoru, v katerem zombiji pustošijo med meščani, Gerryja vpokličejo v staro službo. Ker s tem zavaruje tudi družino, sprejme delo. A zombijev je čedalje več ...