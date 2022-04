TV namigi: Orient ekspres, Salomon in Vzporedni mehanizem

Sobota, 16. aprila

Umor na Orient ekspresu: Planet TV ob 21.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Murder on the Orient Express. Koprod., 2017. Režija: Kenneth Branagh. Igrajo: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Paapa Essiedu, Yassine Zeroual. Krim. 140 min.

Film je posnet po istoimenskem romanu »kraljice kriminalk« Agathe Christie, z glavnim likom Herculom Poirotem. Slavnega detektiva je upodobil Kenneth Branagh, ki je hkrati tudi režiser.

Hercule Poirot je na vlaku Orient ekspres, kjer prepozna dobrega prijatelja. Zaradi snega so po dveh nočeh po Istanbulu obtičali nekje na Balkanu. Naslednje jutro najdejo Samuela Edwarda Ratchetta dvanajstkrat zabodenega v njegovem kupeju. Na vlaku je bilo s Poirotem trinajst oseb, ki nimajo na videz ničesar skupnega a to se spremeni, ko odkrijejo pravo identiteto umorjenega.

Biblija: Salomon: TV SLO 2 ob 21.00

Salomon. Koprod., 1997. 1/2. Režija: Roger Young. Igrajo: Ben Cross, Anouk Aimeé, Vivica A. Fox, Max von Sydow, Maria Grazia Cucinotta. Miniserija. 95 min.

Biblija: Salomon Foto Tv Slo

Prvi del biblijske zgodbe o kralju Salomonu, ki je z modrimi zavezništvi in porokami Izraelu zagotovil mir in sožitje. Drugi del bo na sporedu v nedeljo.

Za časa življenja kralja Davida se vname spor o njegovem nasledniku. Davidov najljubši sin Salomon, ki izkazuje modrost, v tekmovanju premaga svojega oblastiželjnega brata Adonijaha. Kraljev glavni general na dvoru podpira Adonijaha, ker meni, da je Salomon prešibek za vladanje. Adonijah se okliče za kralja, a David hkrati razglasi za kralja Salomona ...

Vzporedni mehanizem globoke države: TV SLO 1 ob 21.30

Slo., 2022. Dok. film. 55 min.

Vzporedni mehanizem globoke države Foto Vidic Leon

Dokumentarni film Vzporedni mehanizem globoke države sledi knjigi Rada Pezdirja, ki razkriva finančno ozadje delovanja globoke države.

Začne z vzporedno ekonomijo Udbe (tajne politične policije), za katero se je zdelo, da bo prenehala delovati po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Pa ni. Avtor med drugim razkriva omrežja, ki so po osamosvojitvi nastala s pomočjo tajnih udbovsko-partijskih navez, kar je pripeljalo tudi do afere s pranjem iranskega denarja.