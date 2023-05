TV namigi: Otroci Sonca: Azteki, Zloglasni par in Gospod Jones

Četrtek, 25. maja

Otroci Sonca: Azteki (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

Söhne der Sonne - Maya, Azteken und Inka. Nem., 2020. Režija: Carsten Oblaender. Dok. serija. 55 min.

V treh delih avtorji dokumentarne serije, posvečene Aztekom, Inkom in Majem, z uporabo najsodobnejše tehnologije osvetlijo življenja teh starodavnih civilizacij, tudi srhljive prakse žrtvovanja ljudi, ter še danes presenetljive dosežke na področjih matematike in astronomije.

Azteki so v samo nekaj desetletjih postali velesila v Srednji Ameriki. V središču azteškega imperija je bilo plavajoče pravljično mesto sredi jezera. Azteški vladarji so bili spretni državniki. Vse v njihovem kraljestvu je bilo popolno urejeno. Toda ta visoka kultura je imela tudi temno plat. Srhljive obrede v čast bogov.

Zloglasni par (Premiera): Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Infamous. ZDA, 2020. Režija: Joshua Caldwell. Igrajo: Bella Thorne, Jake Manley, Amber Riley, Michael Sirow, Marisa Coughlan. Krim. 115 min.

Zloglasni par Foto Pro Plus

Življenje v majhnem kraju Floride in delo v lokalni okrepčevalnici niso ravno Arielline sanje. Vedno si je želela več: slavo. Ko se zagleda v Deana, fanta, ki je ravno prišel iz zapora, se zaradi tega znajde na napačni strani zakona. Ugotovi namreč, da snemanje lastnih kriminalnih dejanj hitro prinese oglede na družabnih omrežjih in s tem »slavo«.

Arielle in Dean začneta z ropi, nato pa se, obsedena z naraščajočim številom privržencev, skupaj odpravita na nevarno pustolovščino, ki vodi do policijskega zasledovanja in celo umora. Toda kmalu bosta prišla do pomembnega spoznanja ...

Gospod Jones: TV SLO 1 ob 23.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mr. Jones. Ukr., 2019. Režija: Agnieszka Holland. Igrajo: James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle. Bio. film. 125 min.

Gospod Jones. Foto TVS

Pretresljiv film znamenite poljske režiserke Agnieszke Holland o prikrivanju in razkritju velike lakote v Ukrajini v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je zaradi nasilnega odvzema pridelka žit umrlo več milijonov ljudi. Grozljiv genocid nad ukrajinskim narodom se je v zgodovino zapisal kot gladomor in predstavlja enega najokrutnejših dejanj Stalinove diktature.

Leto 1933. Gareth Jones je ambiciozen valižanski novinar, ki je pravkar zaslovel zaradi intervjuja z Adolfom Hitlerjem. Zavoljo dobrih zvez v vrhu britanske politike dobi uradno dovoljenje za pot v Sovjetsko zvezo. Poskuša narediti ekskluzivni intervju s Stalinom in spisati obsežno reportažo o napredku sovjetske ekonomije, s poudarkom na domnevno izjemno uspešnem petletnem gospodarskem načrtu, popularno poimenovanem petletka.

Jones ima dovoljenje za bivanje na področju Moskve, vendar ilegalno odpotuje v Ukrajino, saj sliši, da opevana petletka le ni tak gospodarski čudež, kot ga predstavljajo sovjetski mediji. Tam naleti na grozljive razmere: t. i. žitnica Evrope je polna povsem praznih vasi in stradajočih prebivalcev. Zaradi nasilnega odvzema pridelka žit je kmečko prebivalstvo prignano na rob eksistence ...