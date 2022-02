TV namigi: Otvoritev ZOI, Klub golih pesti in Zelena milja

Petek, 4. februarja

Zimske olimpijske igre Peking 2022: Otvoritvena slovesnost: TV SLO 2 ob 13.00

Kit., 2022. 140 min.

Nekateri še danes menijo, da je bila najbolj spektakularna otvoritev olimpijskih iger tista v Pekingu leta 2008. Prireditev je tedaj režiral slavni režiser akcijskih filmov Yimou Zhang. Prav njemu so zaupali tudi režijo letošnje otvoritvene slovesnosti in tisti, ki so videli vaje, pravijo, da bo letošnja celo presegla tisto iz 2008.

Režiser prav tako napoveduje, da bodo olimpijski ogenj prižgali tako, kot se v 100-letni zgodovini še ni zgodilo. Kot je v navadi, bo potekal tudi mimohod športnikov iz vseh nastopajočih držav. Slovensko zastavo bosta nosila Ilka Štuhec in Rok Marguč.

Klub golih pesti: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Fight Club. ZDA, 1999. Režija: David Fincher. Igrajo: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf. Drama. 145 min.

Klub golih pesti Foto Tv Slo

Vizualno brutalen upor proti na videz varnemu modernemu svetu, ki s svojimi korporativnimi kremplji izsesa človeku dušo, je eden najbolj izvirnih filmov v zgodovini Hollywooda.

Zgodba o Jacku, ki prazno službo in edino razvedrilo – obiskovanje skupin za samopomoč, kjer se naslaja ob resničnih čustvih drugih članov – zamenja za družbo karizmatičnega Tylerja Durdena in njun skupni klub golih pesti, je polna šokantnih trenutkov. Bolj krvav od Vojaka Ryana, bolj ciničen od Ameriškega psiha – Klub golih pesti je vrhunska kombinacija adrenalina in inteligence.

Zelena milja: Planet TV ob 22.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Green Mile. ZDA, 1999. Režija: Frank Darabont. Igrajo: Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan, Bonnie Hunt, James Cromwell. Drama. 210 min.

Zelena milja Foto Planet Tv

Film je bil posnet po romanu Stephena Kinga in si je prislužil štiri nominacije za oskarja.

Zgodba se dogaja leta 1935 v kaznilnici, kjer paznik Paul spremlja zapornike do celice smrti. Med najbolj zanimivimi zaporniki je John Coffey, orjaški možakar, obtožen umora dveh deklic. A njegovo vedenje je popolnoma v nasprotju z njegovim videzom. Ko ga Paul bolje spozna, se začne spraševati, ali je nežni orjak res morilec ali se je v kaznilnici znašel pomoti.