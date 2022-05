TV namigi: Pesem Evrovizije, Čudežna ženska in Luangwa

Četrtek, 12. maja

Pesem Evrovizije 2022, 2. predizbor iz Torina: TV SLO 2 ob 21.00

Koprod., 2022. Vodijo Laura Pausini, Alessandro Cattelan in Mika. Prenos. 125 min.

V prenosu drugega predizbora Pesmi Evrovizije 2022 se bodo predstavili izvajalci iz osemnajstih držav v naslednjem vrstnem redu: Finska, Izrael, Srbija, Azerbajdžan, Gruzija, Malta, San Marino, Avstralija, Ciper, Irska, Severna Makedonija, Estonija, Romunija, Črna gora, Belgija, Švedska in Češka.

Le deset najboljših po mnenju gledalcev in strokovnih žirij se bo uvrstilo na sobotno finalno prireditev. Prenos bo komentiral Andrej Hofer.

Čudežna ženska: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Wonder Woman. ZDA, 2017. Režija: Patty Jenkins. Igrajo: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Danny Huston. Akc. film. 160 min.

Diana, amazonska princesa, je izurjena kot nepremagljiva bojevnica. Odraščala je v paradižu otoka, kamor nekega dne trešči letalo z ameriškim pilotom, ki prebivalcem pove o spopadu v zunanjem svetu. Diana zapusti svoj dom, prepričana, da lahko zaustavi spopade.

Naslovno junakinjo spremljamo od otroštva do odhoda v svet, s ciljem ustaviti 1. svetovno vojno. Čeprav to morda zveni za lase privlečeno in plehko, uspe režiserki ustvariti tako prepričljiv svet, da učinkujejo prav vsi elementi ...

Raj – neukročeni planet: Luangwa – smaragdna dolina: TV SLO 1 ob 20.55

Eden: Untamed Planet. VB, 2021. 3/6. Režija: Valeria Fabbri-Kennedy. Dok. serija. 60 min.

Raj – neukročeni planet: Luangwa – smaragdna dolina Foto Tv Slo

Avtorji oddaje gledalcem približajo življenje na zadnjih koščkih našega planeta, ki jih še lahko imenujemo rajska.

Na koncu vzhodnoafriškega Velikega tektonskega jarka leži dežela, ki jo je čas pozabil – valovite travnate planjave doline Luangwa. Tamkajšnje živali se morajo prilagajati ritmu letnih časov. Deževna doba je za večino čas obilja, sušno obdobje pa predvsem za rastlinojede živali čas preizkušenj.