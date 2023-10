TV namigi: Pet hudičev, Kralji asfalta in Preporod Kitajske: Padec

Sreda, 18. oktobra

Pet hudičev (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Les cinq diables. Fr., 2022. Režija: Léa Mysius. Igrajo: Adèle Exarchopoulos, Swala Emati, Sally Dramé, Moustapha Mbengue, Patrick Bouchitey. Fantaz. drama. 95 min.

Fantazijska komična drama, ki se vrti okoli mlade Vicky. Ta živi doma s svojo mamo trenerko plavanja Joanne in očetom gasilcem, ki živita v zakonu brez ljubezni. Vendar Vicky ni navaden otrok. Ima skoraj nadnaravno sposobnost vohanja in ta ji omogoča prepoznavo skoraj vsega. Njene čutne sposobnosti so pravzaprav tako izostrene, da ji omogočajo pripravo zvarkov za osebe, katerih spomine želi podoživeti. Ko se nenadoma pojavi Vickyjina teta Julia, ki so jo pred kratkim izpustili iz zapora, se preteklost, ki jo prinese s seboj, pokaže z vso silovitostjo in z vso domišljijo …

Kompleksna zgodba neke družine, prikazana skozi prizmo magičnega realizma ne bo za vsakogar, a vseeno uspešno krmari med srjhljivko in melodramo.

Kralji asfalta (Premiera): TV SLO 1 ob 17.15 in 23.40

Slo, 2023. Izobr.-dok. film. 30 min.

Kralji asfalta. Foto TVS

Dokumentarni film Kralji asfalta je nastal ob petdesetem rojstnem dnevu Specialne enote slovenske policije. Tiste enote, ki je v nasprotju s Posebno enoto policije, ki varuje proteste in športne dogodke, zadolžena za reševanje talskih situacij, za protiteroristično delovanje, za aretacije nevarnih in oboroženih storilcev. Je vrhunsko izurjena policijska enota, ki je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo sposobna razreševati najzahtevnejše varnostne naloge. Posebnost specialcev ali kraljev asfalta je, da delujejo pod krinko. In taki nastopajo tudi v pričujočem filmu, v katerem je prikazano tudi njihovo urjenje, pa akcije, v katerih sodelujejo.

Preporod Kitajske: Padec: Viasat History ob 21.00

Reinventing China: The Fall. Fr., 2022. 1/2. Dok. odd. 70 min.

Preporod Kitajske: Padec. Foto Viasat History

V 19. stoletju se je Zahod zoperstavil Kitajski, ki se je do takrat počutila vsemogočno. Spremljamo zgodovino Kitajske od padca cesarske države do vzpona Kitajske komunistične partije. Pogled na evolucijo sodobne Kitajske skozi 150 let njene zgodovine in ključnih osebnosti.

Država je nekoč izgubila vodilni položaj, a se je hitro pobrala in postala najmočnejša država na svetu. Odkrijte razvoj sodobne Kitajske skozi 150-letno obdobje in ključne osebnosti, kot so cesarica Ciši, Mao Cetung in Jack Ma. Zgodovinska in geopolitična raziskava pojasnjuje, kako je potekal preporod Kitajske, ki si je povrnila nekdanji blišč in slavo zahvaljujoč delovanju ključnih političnih osebnosti, pa tudi pomoči nekaterih, ki so ostali v senci.

Ta dokumentarni film v dveh delih združuje izjemne arhivske slike, edinstveno animacijo in ugotovitve mednarodnih zgodovinarjev ter tako ponudi nov pogled Zahoda na Kitajsko.