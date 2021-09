TV namigi: Podkraljeva hiša, Obljubljena dežela in Orgle

Sreda, 22. septembra

Podkraljeva hiša: TV SLO 1 ob 20.05



Obljubljena dežela: Planet TV 2 ob 21.00

Obljubljena dežela Foto Planet Tv

Orgle – glasbeni sprehodi: TV SLO 2 ob 20.05

Orgle – glasbeni sprehodi Foto Tv Slo

Po tristo letih se britanska vladavina v Indiji končuje; lord Mountbatten, pravnuk kraljice Viktorije, leta 1947 še zadnjič prevzame vladarski položaj z nalogo, da Indijo vrne njenemu ljudstvu.Film raziskuje dogodke skozi prizmo zakona med Dickiejem in Edwino Mountbatten ter romance med mladim hindujskim strežajem Jeetom in njegovo muslimansko izvoljenko Aalio. Mlada ljubimca se v burnem primežu konca imperija znajdeta v sporu z Mountbattnovimi in lastnima skupnostima, vendar jima to ne vzame upanja ...Steve Butler in Sue Thomason, uslužbenca podjetja Global Gas, potujeta po Ameriki in od krajanov odkupujeta zemljo, na kateri podjetje postavi vrtine za pridobivanje zemeljskega plina. Ko prispeta v ruralni McKinley, se zdi, da bosta brez težav prepričala ljudi. A potem na srečanju krajanov spregovori lokalni učitelj, v kraju pa se pojavi še okoljevarstvenik. »Nisem slab človek,« reče Steve.In eden od razlogov za uspešnost filma je dejstvo, da ne laže. Malo naiven film, ki opozori na posledice t. i. frackinga za okolje, pred osladnostjo reši odlična igralska zasedba.Orgle so spremljevalke pomembnih življenjskih dogodkov, pri cerkvenih obredih so skorajda nepogrešljive. Simbolizirajo veličastnost, častivrednost in vzvišenost. Neizčrpne možnosti orgel zmeraj znova navdušujejo vrhunske in inovativne glasbenike. Švedska je med državami, kjer imajo največ orgel.Film predstavlja misli ljubiteljev in poznavalcev orgel, ki se ukvarjajo z različnimi glasbenimi zvrstmi, oriše pa tudi zgodovino tega kraljevskega glasbila od renesanse do danes.