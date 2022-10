TV namigi: Poletje '85, Muriel se poroči in Odločitev 2022

Petek, 21. oktobra

Poletje '85: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Été 85. Fr., 2020. Režija: François Ozon. Igrajo: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi. Drama. 105 min.

Film Françoisa Ozona, postavljen na obalo Normandije sredi osemdesetih let, je grenko-sladka zgodba o prvi ljubezni, polna sonca, glasbe in prekipevajočih čustev. Alexis je šestnajstleten fant iz delavske družine, ki v vročih poletnih dneh razmišlja o prihodnosti.

Ko ga nekega dne na jadrnici nepričakovano zajame vihar, spozna dve leti starejšega Davida, ki ga reši pred nevarnostjo. Premožni David Alexisa povabi domov, mu priskrbi službo v mamini trgovini ter ga začne zasipati z darili in pozornostjo. Fanta postaneta nerazdružljiva in vse kaže, da bo poletje, polno drznih najstniških podvigov in prebujajoče se seksualnosti ...

Muriel se poroči: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Muriel's Wedding. Avstral., 1994. Režija: P.J. Hogan. Igrajo: Sophie Lee, Roz Hammond, Toni Collette, Belinda Jarrett, Pippa Grandison. Kom. 110 min.

Muriel se poroči Foto Tv Slo

Zabavna in neusmiljena satira malomeščanstva (ali zgodba o ženski, ki se opolnomoči ob uspešnicah Abbe).

Mlada Muriel Heslop je zguba. Iz meglenega življenja v provincialnem mestecu beži v sončne uspešnice skupine Abba in pisane fantazije o popolni poroki, čeprav še ni bila na nobenem zmenku.

Ko vidi oglas, v katerem nadarjeni plavalec išče ženo zaradi državljanstva, se ji življenje postavi na glavo. Prepričana je, da se ji bodo s poroko izpolnile vse skrite želje, hkrati pa bo očetu in vase zagledanim prijateljicam dokazala svoje sposobnosti.

Odločitev 2022: POP TV ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Uroš Slak. Pog. odd. 120 min.

Odločitev 2022 Foto Pro Plus

Petkovo soočenje bo vodil Uroš Slak, v njem pa se bodo soočili le tisti predsedniški kandidati, ki imajo resne možnosti, da se uvrstijo v drugi krog.

V studiu bodo tudi podporniki teh kandidatov. Na podlagi podanih odgovorov bodo lahko gledalci ocenili, kakšni so kandidati kot politiki in kot ljudje. Skozi opredeljevanje do trenutnega dogajanja v politiki in družbi bodo lahko najbolje precenili, kateri kandidati so jim najbližje in komu bodo oddali svoj glas.