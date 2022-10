TV namigi: Popevka 2022, Ujet in Pasji smisel življenja

Sobota, 29. oktobra

Popevka 2022: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodita: Nina Osenar in Jure Kopušar. Prenos. 105 min.

V festivalskem večeru se bo ob 60. obletnici Slovenske popevke predstavilo deset novih skladb, ki se bodo potegovale za naklonjenost občinstva in strokovne žirije.

Nastopili bodo: Dinamitke (s skladbo Frajer), Veronika Strnad (s skladbo Ljubim), Maja Založnik (s skladbo Mika me), Andraž Hribar (s skladbo Sanjam), Amaya (s skladbo Rdeče), Saša Lešnjek (s skladbo Sama), Gedore (s skladbo Od tu do tam), Mia Guček (s skladbo Nove slike), BosaZnova (s skladbo Ljubi me, ljubi nocoj) in Lea Likar (s skladbo In vendar dva). Skladba po izbiri gledalcev bo postala popevka leta 2022, strokovna žirija pa bo podelila še pet drugih nagrad.

Ujet: TV SLO 1 ob 21.45

The Capture. VB, 2021. 2. sezona. 1/6. Režija: James Kent. Igrajo: Holliday Grainger, Indira Varma, Charlie Murphy, Ben Miles, Lia Williams, Paapa Essiedu. Nad. 55 min.

Ujet Foto Tv Slo

Tudi 2. sezona serije Ujet se sprašuje, ali resnično lahko verjamemo svojim očem. Koliko resnice je prirejene in nam jo zaradi različnih interesov predstavljajo tako, kot ustreza interesom peščice?

V Veliki Britaniji se vrstijo vdori v vire novic, manipuliranje z mediji je v polnem zamahu, prav tako tudi vmešavanje v politiko. Rachel Carey (Holliday Grainger), ki je v prvi sezoni vodila preiskavo proti nekdanjemu vojaku Shaunu, se znajde sredi nove zarote, a tokratno reševanje primera je še zahtevnejše, saj ve, da ne more zaupati niti najbližjim sodelavcem.

Pasji smisel življenja: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

A Dog's Purpose. ZDA, 2017. Režija: Lasse Hallström. Igrajo: Josh Gad (glas), Dennis Quaid, Peggy Lipton, Bryce Gheisar, K. J. Apa. Kom./drama. 165 min.

Pasji smisel življenja Foto Planet Tv

Kaj je smisel življenja psov? Ugajati in ustreči ljudem. Film prikazuje zgodbo o psu, ki se kot mladiček sprašuje o smislu pasjega življenja in se nato po smrti vsakič znova znajde v drugem pasjem telesu.

Vedno najde nov smisel življenja, ko služi svojim lastnikom, ki jih igrajo Dennis Quaid, K. J. Apa, John Ortiz in drugi. V bogvekateri reinkarnaciji že spet konča pri svojem prvotnem lastniku, ki v drugi pasmi, potem ko pes najde oguljeno žogo za ragbi, prepozna psa iz svoje mladosti.