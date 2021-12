TV namigi: Predstava za vsako priložnost, Silvestrski program

Petek, 31. decembra

Predstava za vsako priložnost: POP TV ob 20.00

Slo., 2021. Zab. odd. 85 min.

Lado Bizovičar je leta 2019 v družbi Jureta Karasa in Gašperja Konca pripravil glasbeno komedijo Predstava za vsako priložnost in z njo gostoval po vsej Sloveniji. Po, kot pravi, stotinah ponovitev je posebej za silvestrovo pred živim občinstvom v SiTi Teatru pripravil posebno različico predstave, v kateri bo povedal vse, kar ve, pa tudi vse, česar ne ve o veselju, sreči in nasilnih cvetličarjih.

Ob živi glasbeni spremljavi bo Lado Bizovičar poskušal odgovoriti na težka vprašanja, kot so: »kaj je najslabše darilo na svetu«, »kaj imajo čaplje z vzgojo otrok« ter »koliko kitic ima pesem Kolk'r kapljic?« Kot se za silvestrovo spodobi, pa bo Lado Bizovičar tokrat tudi kakšno zapel.

Kaj dogaja za silvestrovo: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Vodi: Tilen Artač. Zab. odd. 60 min.

Kaj dogaja za silvestrovo Foto Tv Slo

Ekipa je pripravila pregled vseh norosti letošnjega leta. Gledalci bodo izvedeli, kaj je o novem letu slišal Miran s šanka in katera je Beseda leta po izboru magistra Baltića in kje kupiti test za sarmotestiranje.

Na Mali terasi bo bomo slišali novi duet Kracin. Zapela bo tudi Maja Keuc, v živo pa jo bodo zagodli s fanti iz Kvinteta Dori. O težavah parov čez štirideset bo pel popularni Dormifico, na terenu pa se bodo spraševali ali sneg res obstaja. Ekskluzivno bodo predvajali posebno božično epizodo nove sezone serije Leninov park. Posebni gost pa bo tudi filozof Slavoj Žižek.

V petek zvečer na silvestrovo: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2021. Vodita: Melani Mekicar in Blaž Švab. Zab. odd. 205 min.

V petek svečer na silvestrovo Foto Adrian Pregelj

Voditelja pripravljata glasbeno zabavo: v družbi 14-članskega orkestra Diamanti bodo nastopili najboljši slovenski glasbeniki s svojimi uspešnicami in izjemnimi priredbami najlepših skladb. Spomine na svoja najzanimivejša silvestrovanja bodo delili športniki, ki so letos ustvarili neverjetne zgodbe, komiki, nekateri televizijski sodelavci in glasbeniki.

Med drugim bodo nastopali Vili Resnik, Erosi, Kvatropirci, Gadi, Andrej Šifrer, Miran Rudan, Tokac (Dan D), Modrijani, Perpetuum Jazzile, Ain't Harmony, Alya in Nika Zorjan, Bojan Cvjetićanin, Eva Černe, H Stil, Ansambel Saša Avsenika, Čuki, Marko Vozelj, Jan Plestenjak ... Izbrali bodo tudi fotografijo naj silvestrskega poljuba.