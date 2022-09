TV namigi: Prifarski muzikanti, Hitrost in Sidney Poitier

Petek, 16. septembra

Koncert Prifarskih muzikantov s prijatelji 2022: TV SLO 1 ob 20.00

»Slovenska pesem – tvoja pesem«. Slo., 2022. Konc. 115 min.

Prifarski muzikanti so v Cankarjevem domu v Ljubljani marca 2022 pripravili že 14. veliki gala koncert z gosti; ženskim zborom Carmen Manet iz Kranja in 5-člansko skupino IL Divji iz Štajerske. Koncert je vodil Boštjan Romih, za presenečenje pa je poskrbela Folklorna skupina Dragatuš.

Tokrat je bil koncert glasbeno povsem slovensko obarvan – s slovensko narodno in ljudsko pesmijo, popevkami in zimzelenimi melodijami. Tudi takimi, ki jih je njihovo zvesto občinstvo dobro poznalo in se jim je pri petju tudi pridružilo.

Hitrost: Planet TV ob 22.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Speed. ZDA, 1994. Režija: Jan de Bont. Igrajo: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels. Akc. film. 140 min.

Hitrost Foto Planet Tv

Akcijski triler s Keanujem Reevesom in Sandro Bullock še danes slovi kot eden najboljših klasičnih akcijskih filmov.

Ponoreli kriminalec Howard Payne v avtobus nastavi bombo, ki bo eksplodirala, če bo hitrost vozila padla pod 80 kilometrov na uro, če bo kateri od potnikov poskušal izstopiti ali če mu oblasti ne bodo izplačale visoke odkupnine. Policija v boj s Howardom pošlje strokovnjaka za eksplozive Jacka (Keanu Reeves), ki mora potnike in nenazadnje tudi sebe rešiti pred gotovo smrtjo. Jacku je v veliko pomoč voznica avtobusa Annie (Sandra Bullock), s katero poskušata prelisičiti Payna.

Zvezde velikega platna: Sidney Poitier: TV SLO 1 ob 22.40

Discovering Film / Stars Of The Silver Screen: Sidney Poitier. VB., 2015. Režija: Lyndy Saville.Dok. odd. 50 min.

Zvezde velikega platna: Sidney Poitier Foto Tv Slo

Sidney Poitier, ki je umrl januarja letos, ima v zgodovini ameriškega filma častno mesto. Bil je prvi temnopolti igralec, ki je prejel oskarja za najboljšo glavno vlogo. Njegova kariera je bila polna vlog, ki so imele v času boja za pravice temnopoltih subverziven naboj. Sistematično je zavračal vloge, ki so utrjevale žaljive rasistične stereotipe in v kultnih klasikah ustvaril poseben tip temnopoltega junaka, ki je inteligenten in dostojanstven, prodoren in uporniški.