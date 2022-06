TV namigi: Prifarski muzikanti, Sen 1991 in Avgust v Osagi

Sobota, 25. junija

Koncert Prifarskih muzikantov s prijatelji 2022 »Slovenska pesem - tvoja pesem«: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Konc. 155 min.

Prifarski muzikanti so v Cankarjevem domu v Ljubljani marca 2022 pripravili že 14. veliki gala koncert z gosti; ženskim zborom Carmen Manet iz Kranja in 5 člansko skupino IL Divji s Štajerske.

Koncert je vodil Boštjan Romih, za presenečenje pa je poskrbela Folklorna skupina Dragatuš s pesmijo in špalijem, ki ga je naredila za sveže poročenega bračista Prifarcev Dejana Šuštarja in njegovo Nino. Tokrat je bil koncert glasbeno povsem slovensko obarvan – s slovensko narodno in ljudsko pesmijo, popevkami in zimzelenimi melodijami.

Sen 1991: TV SLO 2 ob 21.00

Slo., 2021. Režija: Matías Zemljič. Igrajo: Ivo Ban, Luka Žerdin, Ana Lu Lamut, Sara Gorše, Gašper Lovrec, Ivan Vastl in Domen Blatnik. Igrano-dok. film

Film nas popelje na začetek 90-ih let 20. stoletja, ko je vrsta strateških odločitev in odločnih dejanj Sloveniji utrla samostojno pot. Toda razglasitvi nove neodvisne države je sledilo napredovanje jugoslovanskih čet na njenem ozemlju.

V filmu spremljamo družino, ki se v vrtincu zgodovinskih dogodkov znajde na križišču svojih prepričanj, želja in strahov. SEN 1991 je pripoved Slovenk in Slovencev o njihovem doživljanju uresničitve sanj naših prednikov. Je edinstven preplet osebnih zgodb, anekdot ter strokovne osvetlitve ozadja nastanka države.

Avgust v okrožju Osage: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

August: Osage County. ZDA, 2013. Režija: John Wells. Igrajo: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Ewan McGregor, Margo Martindale. Drama. 140 min.

Svojo s Pulitzerjem nagrajeno dramo je Tracy Letts predelal v film in nastala je drama o disfunkcionalni družini, kjer se člani kar naprej zmerjajo in kjer vsak hip na dan privre nova mučna skrivnost. Film, ki bi bil v rokah manj profesionalne zasedbe negledljiv, je zaradi igralskih bravur filmska poslastica, katere vrhunec je 20-minutna scena družinske večerje.

Meryl Streep je na smrt bolna matriarhinja strupenega jezika, ob kateri se zberejo njene hčerke z možmi, ko se izkaže, da je izginil njihov oče.