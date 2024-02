TV namigi: prihaja nova slovenska serija Skrito v raju in nov dr. Smrt

Slo., 2024. Režija: Nikolaj Vodošek. Igrajo: Gaja Filač, Matej Zemljič, Aleksandra Balmazović, Aleš Valič, Blaž Valič, Gaber Trseglav. Rom. nad. 80 min.

Slovenska serija Skrito v raju gledalce popelje v istrski kamp Paradiso, kamor se poleti zatekajo junaki zgodbe v iskanju sprostitve in umika od vrveža glavnega mesta.

V ospredje je postavljena ljubezenska zgodba med Laro (Gaja Filač) in Markom (Matej Zemljič), ki se v brezskrbnem poletjem vzdušju prepleta z ranami iz preteklosti, zapleti in številnimi nesporazumi. Ob tem za dodatne zaplete skrbi še medicinska mafija, katere cilj je privatizacija zdravstvenega sistema.

Naslovno pesem za serijo Skrito v raju je odpel Luka Basi.

Vikendovo bralko Moniko je že pred začetkom serije zanimalo, kje so bili posneti prizori iz kampa in ob morju v seriji Skrito v raju? S Pop TV so ji odgovorili, da je bila serija delno posneta v Ljubljani in delno na morju, kjer je bil za ta namen izdelan celoten kamp, v katerem se velik del zgodbe tudi odvija. Kamp je bil postavljen v Novigradu.

Dr. Death. ZDA, 2023. 2. sezona. 1/8. Režija: Jennifer Morrison. Igrajo: Edgar Ramirez, Mandy Moore, Naomi Rothing, Fausto Felix, Maribel Martinez. Nad. 55 min.

Druga sezona serije Dr. Smrt prinaša zgodbo, ki temelji na tretji sezoni priljubljenega podkasta Wondery.

Tokrat je v ospredju karizmatični torakalni kirurg Paolo Macchiarini (Edgar Ramirez), ki pritegne pozornost raziskovalne novinarke Benite Alexander (Mandy Moore). Benita začne pripravljati prispevek o svetovno znanem kirurgu Paolu Macchiariniju, ki je znan kot »človek, ki dela čudeže«.

Macchiarini ustanovi novo ekipo na inštitutu Karolinska na Švedskem. A ker prireja svojo dokumentacijo, nihče ne opazi, da zaradi njegovih posegov ljudje umirajo. Poleg tega Macchiarini začne dvoriti Beniti in jo očara z dragimi darili. A tudi pri tem slavni doktor ni iskren ...

La Jauría. Čile, 2019. 1. sezona. 1/8. Režija: Sergio Castro San Martín. Igrajo: Antonia Zegers, María Gracia Omegna, Daniela Vega, Alberto Guerra, Paula Luchsinger. TV-serija. 62 min.

Krdelo obravnava aktualno problematiko nasilja nad ženskami.

Blanca, vodja feminističnega gibanja v katoliški šoli, nenadoma izgine, le nekaj ur kasneje pa po spletu zaokroži šokanten videoposnetek, ki razkrije, da so Blanco posilili. Policijska enota, ki jo vodi prekaljena detektivka Elisa Murillo, v želji, da bi jo našla, ogrozi svoja življenja in življenja svojih bližnjih. Kmalu preiskovalci naletijo na še bolj pretresljivo odkritje.

Mladinsko svetovno prvenstvo v Planici

Med 5. in 11. februarjem 2024 bodo v dolini pod Poncami nastopili obetavne tekmovalke in tekmovalci v smučarskih skokih, tekih in nordijski kombinaciji. Skupno bo podeljenih 22 kompletov medalj. Med slovenskimi upi za medalje so sicer mladi skakalci in skakalke. Prvenstvo se začenja s smučarskim tekom, in sicer s sprintom mladincev. Prenos: TV SLO 2 ob 12.55.