TV namigi: Prvinski nagon, Tednik in Kongo: milijonarji kaosa

Ponedeljek, 18. septembra

Prvinski nagon: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Basic Instinct. ZDA, 1992. Režija: Paul Verhoeven. Igrajo: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt. Triler. 145 min.

Policist Nick Curran (Michael Douglas) raziskuje umor rockovskega zvezdnika, čigar nekdanja ljubica je zapeljiva Catherine Tramell (Sharon Stone). Pred kratkim je napisala roman, v katerem je rockovski zvezdnik umorjen natanko tako, kot je bil umorjen njen fant. Ali to dokazuje njeno krivdo ali je morilec hotel sum zvaliti na Catherine? Že na prvem zaslišanju Nick spozna, da je Catherine zapeljiva, skrivnostna, zvita in mogoče sposobna ubijanja.

Potna telesa, grob seks, lomilec za led in veliko krvi – Paul Verhoeven že v uvodnih prizorih gledalcu pokaže, kaj lahko pričakuje naslednji dve uri. Zgodbo v hitchcockovsko mračnem svetu, v katerem ni prostora za slabiče. A kdo je v tej zgodbi pravzaprav junak in kdo slabič? Eden kultnih filmov devetdesetih je iz Sharon Stone naredil zvezdo, čeprav zgodba filma ni ravno posebej prepričljiva.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Ali dijaki res lahko skrbijo za bolne in ostarele v domovih za starejše in ali z njimi rešujejo kadrovsko stisko? Ali sicer sploh obstaja preverjanje iskalcev zaposlitve, če so osebnostno primerni za to delo? Kdo bo v prihodnje skrbel za starejše ob takem pomanjkanju delovne sile?

Fentanil, rečejo mu tudi zombi droga, je brez vonja in okusa, je 50-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfija, zato so predoziranja zelo pogosta; vsakih sedem minut umre en človek. V ZDA in Kanadi so razglasili izredno stanje. Ali je ta sintetični opiat že dostopen tudi v Sloveniji?

Ko se je na naslovnici ameriške revije pojavila 78-letna igralka Helen Mirren z vidnimi gubami in starostnimi madeži, se je marsikje sprožilo vprašanje odnosa družbe do starejših žensk in njihove podobe v javnosti. Kakšen je ta odnos v Sloveniji in zakaj ta drugačen do starejših moških?

Kongo: Milijonarji kaosa: TV SLO 2 ob 23.30

Congo: Millionaires of Chaos. Fr., 2019. Režija: Guillaume Dumant. Dok. film. 70 min.

Kongo: Milijonarji kaosa. Foto TVS

Demokratična republika Kongo je ena najrevnejših držav na svetu, a ima tudi precej bogatašev. Kar sedemdeset odstotkov prebivalcev se preživlja z manj kot dolarjem na dan, medtem ko jih je šest odstotkov milijonarjev. Podjetniki, umetniki, nekdanji vodje upornikov so se v zmedi Kinšase dobro znašli in živijo v varnih in razkošnih predelih glavnega mesta. Drugod pa morajo za golo preživetje v globokih rudniških rovih celo otroci kopati koltan.

Fally Ipupa je na primer obogatel zaradi glasbe, Patricia Nzolantima je ustanovila taksi službo, Robert Seninga vodi rudnike koltana ...