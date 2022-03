TV namigi: Putin, Dnevnik Diane in Varuhi demokracije

Torek, 22. marca

Putin – ruska vohunska zgodba: TV SLO 2 ob 20.00

Putin, A Russian Spy Story. VB, 2020. 1/3. Režija: Nick Green. Dok. serija. 55 min.

Serija razkriva zgodbo Vladimirja Putina, pretkanega in nepredvidljivega državnika, ki že več kot dve desetletji vlada z železno roko. Od kod izvirajo njegov ponos, jeza in dojemanje izdaje? Kako so se oblikovale vrednote tega nekdanjega ruskega vohuna? Ob arhivskih posnetkih o Putinovi vladavini pričajo nekdanji sodelavci, nasprotniki in žrtve.

V prvem delu spoznamo Putinove korenine, kako se zgledoval po ruskem liku Jamesa Bonda in kako je v svojo vladavino vnesel veščine tajnih agentov.

Dnevnik Diane Budisavljević: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Hrv., 2019. Režija: Dana Budisavljević. Igrajo: Alma Prica, Biserka Ipša, Igor Samobor, Tesa Litvan, Jelena Puzic. Bio. film. 90 min.

Dnevnik Diane Budisavljević Foto Tv Slo

Dnevnik Diane Budisavljević je bil veliki zmagovalec Puljskega filmskega festivala, kjer so ga gledalci sprejeli s stoječimi ovacijami. Dolgo zamolčana zgodba o ženski, ki je med drugo svetovno vojno iz ustaških taborišč rešila na tisoče otrok, a je bilo njeno ime zaradi avstrijskega porekla za dolga leta izbrisano iz zgodovine. To je zgodba o najboljših ljudeh v najslabših časih.

Piše se leto 1941. Diana Budisavljević, žena uglednega zagrebškega zdravnika, izve, da ustaška vojska pravoslavne ženske in otroke zapira v taborišča, kjer umirajo od lakote in bolezni. Z nekaj prijatelji v svojem stanovanju organizira tvegano kampanjo ...

Varuhi demokracije: TV SLO 1 ob 21.00

Im Fadenkreuz der Machthaber: Angriff auf die Zivilgesellschaft. Nem., 2021. Režija: Sebastian Weis. Dok. odd. 55 min.

Varuhi demokracije Foto Tv Slo

Kjer vladajo populisti in avtokrati, se šibijo državljanske svoboščine, kritiki oblasti in nevladne organizacije. Aktivisti so pogosto tarča napadov in aretacij, nevladniki ostanejo brez financiranja. Ali živimo v času globalnega frontalnega napada na civilno družbo?

Avtorji dokumentarne oddaje raziščejo dogajanja v družbah Indije, Rusije in Poljske.