TV namigi: Referendum, Talci na stadionu in Horowitz v Moskvi

Za čisto pitno vodo gre, pravijo pobudniki referenduma o spremembah zakona o vodah. Podpisniki zahteve za referendum so bili zavedeni – za dodatno zaščito pitne vode gre, pa odgovarja ministrstvo za okolje in prostor.Ali spremembe zakona uveljavljajo prakso omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine in ogrožajo podvodna zajetja – ali zaostrujejo pogoje za gradnjo v priobalnem področju in zagotavljajo večjo poplavno varnost?Kdo zavaja, kdo prikriva, kaj je res in kaj ni? Z zagovorniki in nasprotniki, v soočenju 7. julija ob 20-ih na prvem programu Televizije Slovenija. Da se boste na referendumu lažje odločili.Nevarni Arkady, nekdanji vodja revolucije v Rusiji, je prepričan, da je njegov izdajalski brat Dimitri še vedno živ in se skriva v Londonu. S svojimi možmi zavzame stadion ravno med pomembno nogometno tekmo, saj verjame, da je med gledalci tudi Dimitri. Po naključju se med talci znajde tudi nekdanji ameriški vojak Mike Knox, ki, kot kaže, edini lahko zaustavi Arkadyja in njegovo oboroženo ekipo.Film s scenarijem brez smisla, ki ga je najbolje gledati ob pici in pivu, so rekli kritiki, in pohvalili akcijske scene.Ustvarjalci predstavljajo nepozabne čustvene trenutke enega največjih romantičnih pianistov na svetu na eni strani in publike na drugi, ko se je Horowitz po 60 letih odsotnosti prvič vrnil v svojo domovino Rusijo.Pravijo, da je bil to njegov najbolj veličastni koncert s skrbno izbranim, zelo zahtevnim programom Scarlattija, Mozarta, Rachmaninova, Skrjabina, Schuberta, Liszta in Chopina.