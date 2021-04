TV namigi: Riba Wanda, Deklina zgodba in Rocco in bratje

Petek, 30. aprila



Riba po imenu Wanda: Kanal A ob 21.55





Deklina zgodba: HBO ob 20.00

Deklina zgodba Foto HBO

Rocco in bratje: TV SLO 1 23. 10

Rocco in bratje Foto Tv Slo

Duhovito spisan, spretno zrežiran in vrhunsko odigran film je eden tistih, ki se mu človek z vsakim ogledom bolj smeji.Vanda, George, Otto in Ken so nenavadna četverica tatov, ki jih neznansko privlačijo dragulji. Po uspešno izvedeni tatvini dragocenih kamnov hočejo opehariti eden drugega. Vanda in Otto sta ljubimca, ki želita diamante zase, zato se odločita, da bosta Georgea izdala policiji. To tudi storita, toda George je že pred tem diamante prenesel na skrivno lokacijo, zato jih ne najdeta. A Vanda se ne da ...June se v četrti sezoni kot drzna vodja odpora bori proti Gileadu, a tveganje ji prinese nepričakovane in nevarne nove izzive.Njeno iskanje pravice in maščevanja grozi, da jo bo povsem prevzelo in uničilo njene najpomembnejše odnose. Med begom poškodovana June in ubežne dekle najdejo zatočišče na kmetiji. V Gileadu se zaprti Lawrence skuša izogniti smrtni kazni. Teta Lydia pa se sooča z izgubo 86 otrok.Zgodnja mojstrovina Luchina Viscontija. Družina Parondi se po očetovi smrti z juga Italije preseli v Milano k najstarejšemu sinu Vincenzu. Tam se štirje odraščajoči sinovi in njihova mati spopadajo s tegobami novega, urbanega okolja.Med dvema bratoma, alkoholikom Simonom, ki trpinči sebe in okolico, ter dobronamernim in nežnim Roccom, pride do napetosti, ki privedejo do tragičnega vrhunca. V središču spora je prostitutka Nadia ...