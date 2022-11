TV namigi: Samo ženska, Pretepač in Preverjeno

Torek, 22. novembra

Samo ženska: TV SLO 2 ob 22.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Nur eine Frau. Nem., 2019. Režija: Sherry Hormann. Igrajo: Almila Bagriacik, Merve Aksoy, Aram Arami. Drama. 95 min.

Film, posnet po resničnih dogodkih v Nemčiji leta 2006. Na avtobusni postaji v Berlinu Nuri ustreli svojo sestro Aynur. Preden se je to zgodilo, je Aynur, ne da bi kar koli posumila, pospremila brata do avtobusne postaje, nekaj sto metrov stran od svojega stanovanja, v katerem je spal njen petletni sin Can. Potem so odjeknili streli … Kako se je lahko zgodilo kaj takega?

V filmu Aynur pripoveduje lastno zgodbo. Kot mlado dekle jo je kurdsko sorodstvo v Nemčiji poročilo z nasilnežem iz svojih krogov. Po letu dni je ubežala nasilju in se zatekla nazaj k svoji družini, ki pa jo zavrne češ da je s pobegom umazala družinsko čast ...

Pretepač: Kino ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Goon. ZDA, 2011. Režija: Michael Dowse. Igrajo: Seann William Scott, Jay Baruchel, Alison Pill, Liev Schreiber. Kom. 105 min.

VIKEND - Goon - Pretepač Foto Tvspored-service Tvspored-service

Doug Glatt je nezadovoljen s svojo službo kot redar v lokalnem baru, saj se počuti kot črna ovca v družini uspešnežev. Njegov oče, ki ga je posvojil, je namreč zdravnik, prav tako njegov brat. Zato Doug sanja o drugačnem življenju.

Potem pa zaradi pretepa, v katerem brez težav zmaga, trener hokejske ekipe Halifax Highlanders v njem vidi velik potencial, predvsem pretepača, ki bi obračunal z nasprotniki. Doug kmalu postane prava zvezda, obeta pa se mu tudi ljubezensko razmerje.

Preverjeno: POP TV ob 21.55

Slo., 2022.Vodi: Alenka Arko. Magazin. 60 min.

Shirana bikca pet let nista videla dnevne svetlobe. Foto Dzk CrŽ Pončo Delo

Shiran kuža z odprto rano od verige in z ranami po vsem telesu, rejne živali, krave, koze, ovce, ki ne stopijo iz hleva, dokler ne omagajo in poginejo v lastnih iztrebkih. Krave, ki so tako sestradane, da jedo plastiko, če jo dosežejo. Vse to so prizori s slovenskega podeželja.

Ekipa Preverjeno je raziskovala in spremljala izjemno srčne prostovoljce, ki včasih tudi za ceno lastne varnosti skušajo pomagati živalim. Kako se odziva inšpekcija in kje so redki kraji, kjer poskrbijo za izmučene živali, pretepene konje, pse, krave, ki so jih samo še rebra, in ki so imele to srečo, da so jih rešili.