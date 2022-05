TV namigi: Sestrica, Podrobnosti in Napad na Belo hišo

Sreda, 4. maja

Sestrica: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Schwesterlein. Nem., 2020. Režija: Stéphanie Chuat. Igrajo: Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller, Jens Albinus, Thomas Ostermeier. Drama. 100 min.

Lisa se je odrekla ambiciji, da bo postala dramska pisateljica v berlinskem gledališču, zato se z otroki odseli v Švico, kjer je že njen mož, ki je tam zaposlen na mednarodni šoli. Toda nato za levkemijo zboli njen brat Sven, igralska zvezda berlinskega gledališča Schaubühne, zato se je Lisa primorana vrniti nazaj v Berlin.

Sven niha med navdušenjem in apatijo. Upanje, da se bo vrnil na odrske deske, mu daje moč in pogum za boj z boleznijo. Toda ko se njegovo stanje poslabša, vzame Lisa zadeve v svoje roke, saj ne more računati na pomoč mame, ki se izkaže za povsem nezanesljivo.

Podrobnosti: Planet TV 2 ob 22.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Details. ZDA, 2011. Režija: Jacob Aaron Estes. Igrajo: Tobey Maguire, Gary Schwartz, José Gandara, Elizabeth Banks, Miles Ellenwood. Drama./kom. 105 min.

Podrobnosti Foto Planet Tv

Jeff in Nealy sta poročena deset let. Jeff je zdravnik, Nealy pa ima majhno trgovino, živita v ogromni hiši s travnikom, nedavno se jima je rodil sin. Na videz srečna družina, a kaj, ko se Jeffu zdi, da žene ne ljubi več. Brezupno išče iskrico, ki je njun zakon vsa ta leta držala pri življenju. Vsak dan je bolj nesrečen.

Nekega dne se odloči, da bo uredil dvorišče in posadil travo. S travo pa pridejo tudi črvi, ki pritegnejo družino rakunov. Lačni rakuni čez noč uničijo travnik, s tem pa gre Jeffovo življenje samo še navzdol ...

Napad na Belo hišo: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

White House Down. ZDA, 2013. Režija: Roland Emmerich. Igrajo: Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins. Akc. film. 150 min.

Napad na Belo hišo Foto Pro Plus

John Cale je nekdanji vojak, ki dela kot varnostnik tiskovnega predstavnika Bele hiše, želi pa si postati tajni agent. Ko s svojo enajstletno hčerko Emily obišče Belo hišo, srečata tudi predsednika. Kmalu po tem se predsednik znajde sredi terorističnega napada, za katerega je odgovoren znani terorist Stenz, a izkaže se, da so v zločin vpleteni tudi zaposleni v Beli hiši.