TV namigi: Sodnica, Reševanje vojaka Ryana in Ljubezen

Sreda, 12. oktobra

Sodnica: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Children Act. VB., 2017. Režija: Richard Eyre. Igrajo: Emma Thompson, Fionn Whitehead, Ben Chaplin, Stanley Tucci. Drama. 110 min.

Vrhovna sodnica družinskega prava Fiona Maye uživa izjemno spoštovanje, a ne brez žrtev v zasebnem življenju. Ko se njen zakon z možem znajde na razpotju, dobi primer na smrt bolnega Adama, ki zaradi verskih razlogov zavrača transfuzijo krvi. Da bi fanta bolje razumela in da bi preverila, ali je to res njegova volja ali pritisk staršev, se odloči za nenavadno potezo in Adama obišče v bolnišnici ...

Britanski pisatelj Ian McEwan je scenarij priredil po lastnem romanu V imenu otroka, McEwan je sicer tudi avtor romanov Na obali Chesil in Pokora, po katerih so prav tako posneli odmevne filmske adaptacije.

Reševanje vojaka Ryana: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Saving Private Ryan. ZDA, 1998. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg. Vojna drama. 190 min.

Reševanje vojaka Ryana Foto Pro Plus

Zgodba se dogaja 6. junija 1944 ob obali Normandije, ko se skupina ameriških vojakov znajde pred težko nalogo. Najprej se morajo prebiti na obalo, nato morajo pod vodstvom kapitana Johna Millerja s sovražnikovega ozemlja rešiti vojaka Jamesa Ryana, da bi njegovi materi, potem ko so ji v istem tednu padli trije sinovi, vrnili vsaj enega otroka ...

Poleg tega, da je bila 24-minutna sekvenca ki prikazuje izkrcanje v Normandiji, najbolj realističen prikaz bojnega pekla do tedaj, je film hkrati tudi uspešen prikaz paradoksa med kolektivno lojalnostjo in nagonom posameznika po preživetju.

Ljubezen: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Režija: Tadej Čater. Dok. film. 30 min.

Ljubezen Foto Tv Slo

Ljubezen ne pozna meja. Ljubezen nima okusa in vonja. Ljubezen ne šteje kromosomov. Ljubezen lahko zadene vsakogar. Kratki dokumentarni film s preprostim naslovom Ljubezen pripoveduje zgodbo o izgubljeni ljubezni Atife ter o ljubezni, ki si jo izkazujeta Ina in Aljaž. Atifi, Ini in Aljažu je skupno to, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Avtor filma se je spopadel z vprašanji, kako vsi trije sprejemajo ljubezen in kako jo izkazujejo, kako prenašajo izgubo ljubljene osebe … V filmu pa spoznamo tudi njihove želje in sanje, ki se razblinijo takoj, ko trčijo ob zidove birokracije.