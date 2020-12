TV namigi: Športnik leta, Dežurni zdravnik in Zbogom, punčka

Sreda, 16. decembra

Športnik leta 2020: TV SLO 2 ob 20.00



Dežurni zdravnik: TV SLO 1

Dežurni zdravnik Foto Tv Slo

Zbogom, punčka: Planet TV 2 ob 21.00

Zbogom, punčka Foto Planet Tv

Na vrsti bo že 53. podelitev nagrad Društva športnih novinarjev Slovenije. Prireditev bo tokrat zaradi razmer, ki vladajo, v studiu na TV Slovenija, vodila pa jo bosta voditelja športa Irena Shyama Hlebš in Saša Jerković.Glasbenih in ostalih gostov zaradi razmer, v katerih smo, ne bo. Za vzdušje bo v živo skrbela nekdanja košarkarica, pevka in manekenka Brina Knauss, ki zadnjih sedem let utrjuje svoj sloves kot didžejka na največjih elektronskih festivalih. Kljub vsemu bodo pripravili zanimiv program, prek spleta se bo v oddajo vključevali tudi številni slovenski športniki. Lani so bili športniki leta Primož Roglič, Janja Garnbret in odbojkarska reprezentanca.Na božični večer je ostareli in osamljeni Serge edini razpoložljiv zdravnik na klic za nujno pomoč na domu. Tudi sam ni najboljšega zdravja, saj ga tarejo bolečine v hrbtu. Po naključju se sreča z mladim, zavzetim dostavljavcem pic Malekom, ki izkazuje posebno začetno navdušenje za zdravniški poklic.Ko se Sergu stanje med večerom nenadoma poslabša, mu Malek priskoči na pomoč. A to pomeni, da dobesedno stopi v zdravnikove čevlje in prevzame Sergovo prakso …Režijski prvenec Bena Afflecka je ena tistih kriminalk, ki presega žanrske okvire in tako junaka kot gledalca postavi pred dilemo, ki ne zbledi zlahka.Junak je v tem primeru detektiv Patrick Kenzie, ki skupaj s svojim dekletom Angie Gennaro dobi primer ugrabitve štiriletne deklice Amande. Štiriletna Amanda izgine iz materinega stanovanja v Bostonu. Policijska preiskava se nikamor ne premakne, zato dekličina teta Bea najame Patricka in Angie.