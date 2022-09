TV namigi: Ta teden, Polka in valček in Branjevec

Petek, 9. septembra

Ta teden z Juretom Godlerjem: Planet TV ob 21.30

Slo., 2022. Vodi: Jure Godler. Zab. odd. 40 min.

S 16. sezono se vrača oddaja, ki je na sporedu neprekinjeno že sedem let. Oddaja ostaja zvesta satiričnemu pregledu tedenskega dogajanja na političnem in družbenem prizorišču ter poskrbi tako za smeh kot tudi za kakšen razmislek in pomislek.

Voditelja zato ne skrbi, da bi ustvarjalcem oddaje kdaj zmanjkalo materiala. »Politika nas še kako dobro zalaga in ne samo to. Politika včasih prevzema naše delo in se sama spreminja v karikaturo sebe. Nimam dovolj prstov, da bi naštel, kolikokrat se je že zgodilo, da je bila novica sama po sebi tako smešna, da s pisci enostavno nismo imeli ideje, kako jo nadgraditi,« pravi Jure Godler, ki z ekipo že pili nove zamisli in šale za prihajajočo sezono.

Slovenska polka in valček 2022: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Voditelja: Darja Gajšek in Andrej Hofer. Konc. 115 min.

Pokla in valček Foto Tv Slo

Prva točka ob srebrnem jubileju enega najbolj priznanih narodno-zabavnih festivalov pri nas bo posebej slovesna, saj bodo odigrali nekatere največje dosedanje festivalske uspešnice, ki jih bodo odpeli Barbara Žerjav, Rudi Šantl, ansambel Opoj, Tatjana Hutar in Jože Šarec, Danijela Pečnik ter brata Andrej in Bojan Zeme, Anita, Jerneja in Polona (skupina Bum), Marko Pezdirc, Gadi in Ivica Vergan.

V tekmovalnem programu pa bodo gledalci slišali šest valčkov, ki jih bodo izvedli Srčni muzikanti, S.O.S. kvintet, Špas z Evo, Krjavlji in Zdomarji, polke bodo zaigrali Akordi, Cik-Cak kvintet, Topliška pomlad, ansambel Tomaža Rota ter Chicas. TVS je v finale neposredno povabil Nove spomine in Polkaholike.

Branjevec za štiri letne čase: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Händler der vier Jahreszeiten. Nem., 1972. Režija: Rainer Werner Fassbinder. Igrajo: Hans Hirschmüller, Irm Hermann, Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Karl Scheydt. Drama. 90 min.

Branjevec za štiri letne čase Foto Tv Slo

Ena prvih mojstrovin R. W. Fassbinderja o bridkem življenju prodajalca sadja.

München v 50. letih 20. stoletja. Življenje je za Hansa Eppa eno samo veliko ponižanje. Po vrnitvi iz francoske tujske legije, v kateri je preživel več let, se začne preživljati kot prodajalec sadja. S tem si nakoplje materin prezir. Zaradi prepirov z ženo, zapravljene kariere in izgubljene stare ljubezni Hans začne piti, nato pa izživlja svoj bes z nasiljem ...