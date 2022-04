TV namigi: Tajne službe, Putinovo rožljanje in Colette

Torek, 5. aprila

Jugoslovanske tajne službe: TV SLO 1 ob 21.00

Jugoslavenske tajne službe. Hr., 2012. 1/10. Režija: Silvio Jesenković. Igr.-dok. ser. 55 min.

Hrvaška igrano-dokumentarna serija avtorja Miljenka Manjkasa govori o nastanku in delovanju jugoslovanskih tajnih služb, Ozne, Udbe in Kosa.

Serija razkriva še neobjavljene podrobnosti delovanja tajnih služb, ki so se zgledovale po Stalinovi politični policiji. Metode zasledovanja, mučenja, lažna pričanja, montirani procesi, usmrtitve brez sojenja, nezakonite aretacije in Titova obsedenost s tajnimi službami. Vse to so bile značilnosti jugoslovanskih tajnih služb. Samo na Hrvaškem je obstajalo dva milijona dosjejev o nadzoru državljanov, en agent tajne službe jih je nadziral deset.

Putinovo rožljanje z jedrskim orožjem: TV SLO 2 ob 20.00

What If Putin Goes Nuclear? VB, 2022. Režija: Simon Gilchrist. Dok. odd. 55 min.

Vladimir Putin je po agresiji na Ukrajino konec februarja odredil najvišjo stopnjo pripravljenosti svojih strateških jedrskih sil. Vojska ruskega predsednika na bojiščih ne napreduje po načrtih, Rusijo vse bolj stiskajo gospodarske sankcije Zahoda.

Kako resna je torej Putinova grožnja z jedrskim orožjem? Je to zgolj zlovešča retorika ali bi ruski predsednik utegnil besede spremeniti v dejanja? Po razpadu Sovjetske zveze se je možnost jedrskega uničenja zdela neverjetna, naenkrat pa so se v zavest ljudi spet prikradla vprašanja: Kaj je jedrska bojna glava? Koliko škode lahko naredi? In predvsem, kako verjeten je jedrski konflikt?

Colette: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Colette. ZDA, 2018. Režija: Wash Westmoreland. Igrajo: Keira Knightley, Fiona Shaw, Dominic West, Robert Pugh, Sloan Thompson. Bio. film. 115 min.

Biografska drama o radoživi francoski pisateljici, ki na pragu moderne dobe s svojim življenjem in delom krši tabuje, izziva vladavino patriarhata in nazadnje pokoplje figuro pokorne žene.

Sidonie-Gabrielle Colette je bistro in radoživo podeželsko dekle, ki jo poroka s karizmatičnim egocentrikom Willyjem pripelje naravnost v središče živahnega umetniškega vrenja v Parizu konec 19. stoletja. Podjetni Willy prepozna ženin talent in jo spodbudi k pisanju, a vztraja, da knjigo objavi pod njegovim imenom ...