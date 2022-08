TV namigi: Talibani, Pravi Rocky in Mrliška oglednica

Torek, 16. avgusta

Življenje in smrt pod talibani: TV SLO 1 ob 20.55

Afghanistan: Life And Death Under The Taliban. VB, 2021. Dok. odd. 60 min.

Talibani so prevzeli Afganistan, grožnja Islamske države in Al Kajde pa se krepi. Novinar Nadžibulah Kurajši, ki je bil rojen v Afganistanu in je dve desetletji poročal z vojnega območja, na terenu razišče, kako se med afganistanskim prebivalstvom širita negotovost in strah, ter osvetli ozadja, ki so privedla do poraza in umika Združenih držav Amerike ter vrnitve talibanov.

Film prikaže, kako hitro se je spremenilo življenje v Afganistanu, posebej za ženske in etnične manjšine. »Kljub njihovim drugačnim zagotovilom, je to kar vidim, vrnitev brutalne vladavine talibanov iz 90. let,« pravi Kurajši.

Zgodba o pravem Rockyju: TV SLO 2 ob 22.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Bleeder. ZDA, 2016. Režija: Philippe Falardeau. Igrajo: Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Ron Perlman, Naomi Watts, Jim Gaffigan. Bio. film. 100 min.

Zgodba o pravem Rockyju Foto Tv Slo

Film uprizarja resnično zgodbo o boksarju Chucku Wepnerju, imenovanem tudi Bayoone Bleeder iz New Jerseyja, čigar boksarski dvoboj z Mohamedom Alijem leta 1975 je navdihnil Sylvestra Stallona, da je posnel znameniti film Rocky.

Chuck je bil prodajalec alkoholnih pijač in oče, boksar z nekaj zmagami, čigar življenje se je čez noč obrnilo na glavo, ko so ga izbrali za dvoboj s slavnim Mohamedom Alijem. Kljub športnim klišejem film nad povprečje dvigne vrhunska, predana igra Lieva Schreiberja v glavni vlogi.

Mrliška oglednica: Fox Crime ob 22.00

Coroner. Kan., 2019. 1. sezona. 1/8. Režija: Adrienne Mitchell. Igrajo: Serinda Swan, Roger R. Cross, Éric Bruneau, Ehren Kassam, Tamara Podemski. Nad. 60 min.

Mrliška oglednica Foto Fox

Dr. Jenny Cooper, ki je pred kratkim ovdovela, je nova mrliška oglednica, ki preiskuje sumljive, nenaravne ali nenadne smrti v Torontu. Jenny posluša intuicijo in intelekt, a tudi srce, ko rešuje primere s pomočjo detektiva oddelka za umore, patologa in pomočnice.

Ko Jenny rešuje skrivnostne smrti, ima opravka tudi s klinično anksioznostjo in najstniškim sinom Rossom, ki še žaluje za umrlim očetom, ter novim odnosom s skrivnostnim Liamom.